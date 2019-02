Frits Barend over ‘kutavond’: ‘Real Madrid voetbalde een beetje lullig’

Ajax verloor woensdagavond in eigen huis van Real Madrid (1-2) na een sterk duel waarin de Amsterdammers in de eerste helft een doelpunt afgekeurd zagen worden door de VAR. Journalist en Ajacied Frits Barend was aandachtig toeschouwer bij de Champions League-ontmoeting en nam na afloop voor de camera van Voetbalzone geen blad voor de mond over de wedstrijd en dan met name het curieuze afgekeurde doelpunt.

