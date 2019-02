De Ligt: ‘Dat het verschil zo groot is, maakt het misschien nog wel pijnlijker’

Ajax speelde woensdagavond prima in het eerste duel met Real Madrid in de groepsfase van de Champions League, maar ging door een laat doelpunt van Marco Asensio uiteindelijk toch onderuit: 1-2. Matthijs de Ligt baalt van de nederlaag, maar erkent tevens dat Ajax zijn huid duur heeft verkocht tegen de Spaanse grootmacht.

Met name in de eerste 45 minuten overrompelde Ajax Real Madrid bij vlagen. De Amsterdammers leken op slag van rust via Nicolás Tagliafico ook op voorsprong te komen, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd, doordat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. "Ik denk dat je je heel goed weert. Je hebt in de eerste helft de grootste kansen gecreëerd, alleen je maakt de kansen niet af of de doelpunten worden afgekeurd. Je mag best trots zijn op de ploeg, maar hoe goed je ook speelt: je staat uiteindelijk wel met lege handen en dat is heel zuur", vertelt De Ligt na afloop voor de camera van Veronica.

Na een uur kwam Real Madrid op voorsprong via Karim Benzema. Ajax herpakte zich echter goed en wist via Hakim Ziyech nog een gelijkmaker aan te tekenen. "We hebben de koppen na de 0-1 bij elkaar gestoken en gezegd: jongens, we moeten op dezelfde voet verder gaan", legt de aanvoerder uit. "Dat houdt in dat je Real Madrid moet laten lopen en dan zie je dat zij het ook gewoon heel lastig hebben tegen ons. Van daaruit viel de 1-1 ook. Zó moet je tegen hun scoren, niet met lange ballen of voorzetten."

Ondanks het verlies herstelde Ajax zich wel enigszins van de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (1-0). "Ik heb in elk geval weer het Ajax van voor de winterstop gezien. Dat was zaterdag ver te zoeken. Dat het verschil met zaterdag zo groot is, maakt het misschien nog wel pijnlijker. Dat kunnen we onszelf aanrekenen. We hebben het Real Madrid heel lastig gemaakt, terwijl we zaterdag zijn afgebluft door Heracles. Dat verschil moet eruit."