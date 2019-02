24 Nederlandse talenten die hopen op een doorbraak in de buitenlandse top

Philippe Sandler, Tahith Chong en Ki-Jana Hoever maakten onlangs hun debuut in de FA Cup. De Nederlandse talenten mochten voor het eerst invallen in de hoofdmacht bij respectievelijk Manchester City, Manchester United en Liverpool. Het drietal heeft Nederland enige tijd geleden achter zich gelaten om zich verder te ontwikkelen bij de Engelse topclubs, in de hoop op hun grote doorbraak in de Premier League. Sandler, Chong en Hoever zijn zeker niet de enige Nederlandse talenten die de sprong naar het buitenland op jonge leeftijd hebben gewaagd. Een overzicht van de 24 grootste Nederlandse talenten tot twintig jaar die hun geluk beproeven in het buitenland.

Joshua Zirkzee (17) - Bayern München

Deze boomlange spits verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2017 om voor Bayern München te gaan spelen. Hij wimpelde interesse van Arsenal en Everton af voor een driejarig contract bij de Duitse grootmacht. Hij scoort dit seizoen aan de lopende band voor Bayern Onder-19 in alle competities. Zo was hij bijvoorbeeld in de UEFA Youth League al vier keer trefzeker en leverde hij drie assists. Deze maand werd hij door hoofdtrainer Niko Kovac met het eerste elftal meegenomen op trainingskamp in Doha. Afgelopen zomer maakte hij al zijn officieuze debuut in het eerste elftal en maakte hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen Paris Saint-Germain zijn eerste doelpunt.

Immanuel Pherai (17) - Borussia Dortmund

In de zomer van 2017 verloor AZ de talentvolle Immanuel Pherai aan Borussia Dortmund. Hij zette zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Duitse topclub. Behalve Dortmund hadden ook Ajax en Manchester United interesse in de middenvelder. Pherai was ervan overtuigd dat hij zich het beste kon ontwikkelen in de jeugdopleiding van BVB. Dit seizoen werkt hij zijn wedstrijden af voor Dortmund Onder-19 en dat doet hij niet onverdienstelijk. Hij is een vaste waarde en was in alle competities al zeven keer trefzeker.

Pascal Struijk (19) - Leeds United

Deze centrale verdediger ruilde in 2016 de jeugdopleiding van ADO Den Haag in voor die van Ajax. Anderhalf jaar later trok Struijk de deur op De Toekomst achter zich dicht, om een Engels avontuur aan te gaan bij Leeds United. Hij moet nog wachten op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de koploper van de Championship. Voorlopig speelt hij zijn wedstrijden in Onder-23. Zijn contract bij Leeds United loopt door tot de zomer van 2021.

Tyro Nimmermeer (17) - Lazio

De talentvolle aanvaller speelde in de jeugd bij Ajax en AZ en zat in de zomer van vorig jaar zonder club toen Lazio hem oppikte. Hij was opgevallen toen hij zijn conditie op peil hield bij de Wooter Academy. Met een contract tot halverwege 2021 op zak heeft hij alle tijd om zich te ontwikkelen bij de beloften van de club uit Rome. “Ik zie AZ niet als een kleine club en ben AZ dankbaar voor de zes mooie jaren. Maar in Italië wordt er toch een ander soort voetbal gespeeld. Misschien ben ik de club opgevallen omdat ze denken dat het voor mij hier goed kan werken”, aldus Nimmermeer onlangs in een interview met Voetbalzone. “In Nederland is iedereen heel technisch, maar in Italië wordt er meer gelet op het fysieke en conditionele. Voor mijn leeftijd ben ik groot, al heb ik op conditioneel gebied nog stappen moeten maken. Maar al met al is dit een mooie stap voor mij. Ik hoop mijn kwaliteiten hier nu te laten zien.”

Ki-Jana Hoever (16) - Liverpool

Hoever speelde vanaf 2009 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem afgelopen zomer kwijtraakte aan Liverpool. Hij kan uit de voeten als rechtsback en centrale verdediger. De jeugdinternational verscheen op de radar van de grote Engelse topclubs en koos voor Liverpool, waar hij zich stormachtig ontwikkelt. Manager Jürgen Klopp liet hem een aantal keer meetrainen met het eerste elftal en dat leverde hem een plek in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Wolverhampton Wanderers op. Klopp liet op voorhand al doorschemeren dat hij zeer gecharmeerd is van de Nederlander en toen Dejan Lovren na vijf minuten geblesseerd raakte, wist Hoever genoeg. Na een korte warming-up kwam hij binnen de lijnen en werd hij met zijn 16 jaar en 354 dagen de jongste Liverpool-speler in de FA Cup ooit.

Anouar El Mhassani (17) - West Ham United

Als speler van Zeeburgia viel deze buitenspeler op jonge leeftijd op. Ajax voegde hem aan de opleiding toe en in de zomer van 2017 moest hij vertrekken. In de zoektocht naar een nieuwe club kwam hij uit bij West Ham United, waar hij een contract tekende tot medio 2020. In oktober 2017 werd El Mhassani door the Guardian nog opgenomen in een lijst van de twintig grootste talenten van alle Premier League-clubs. De rechtsbuiten moet nog de nodige stappen zetten om het eerste elftal te halen, maar met zijn zeventien jaar heeft hij daar nog genoeg tijd voor.

Melayro Bogarde (16) – TSG Hoffenheim

Het neefje van oud-international Winston Bogarde verliet Feyenoord afgelopen zomer. De Rotterdammers wilden hem dolgraag behouden en hadden een plan voor hem uitgestippeld, maar Bogarde kon de buitenlandse interesse niet weerstaan. De centrale verdediger stond volgens de Engelse tabloids in de belangstelling van Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool, maar zijn keuze viel op Hoffenheim. "Na bijna 10 jaar heb ik besloten Feyenoord te verlaten deze zomer. Ik kijk terug op mijn tijd bij Feyenoord met een gevoel van blijdschap, trots en eer dat ik jarenlang het veld heb mogen betreden in het rood/wit van de club,'' schreef hij op Instagram. ''Ik ben de trainers en mijn medespelers dankbaar voor de tijd die ik bij de club heb beleefd. Met enthousiasme kijk ik uit naar mijn volgende avontuur.”

Tahith Chong (19) - Manchester United

De vleugelaanvaller kreeg in 2016 kritiek vanwege zijn overstap van Feyenoord naar Manchester United. “Ik las dat veel mensen mij een geldwold noemden, dachten dat ik alleen voor het geld naar Engeland vertrok. Onzin”, zo gaf hij aan tegenover ELF Voetbal. Chong koos voor zijn eigen weg en dat heeft geleid tot een indrukwekkende ontwikkeling en zijn officiële debuut in het eerste elftal. In de FA Cup maakte hij tegen Reading (2-0) zijn eerste minuten op Old Trafford. Manager Ole Gunnar Solskjaer was tevreden over de invalbeurt van Chong. “Hij had twee of drie heel goede momenten, zo gaat dat als je nog jong bent. Als negentienjarige kan je in je eerste optreden de wedstrijd niet naar je hand zetten. Maar hij wist het publiek mee te krijgen en liet een glimp zien van wat hij kan. Dat heeft hij op de training al gedaan, trouwens”, zei de coach na afloop.

Millen Baars (18) - Manchester United

Ondanks dat deze middenvelder in het seizoen 2015/16 aanvoerder was van de B1 van Ajax, moest hij vertrekken. "We hebben met Ajax afspraken gemaakt dat we niet naar buiten zullen treden over de breuk tussen Millen en de club. Maar het was in ieder geval niks schokkends, hij was zelfs dit seizoen benoemd tot aanvoerder van de B1”, liet zijn vader weten aan het Noordhollands Dagblad. Hoe het kwam dat het botste? "Alleen omdat Millen ook vaak zijn voetbaltechnische mening wilde geven. Ajax is een mooie club met een zeer goede jeugdopleiding, maar ze kunnen daar helaas niet zo erg goed mee omgaan.” Clubs uit Italië, Portugal en Engeland toonden interesse. “Toen hij bij Chelsea en United was gaan kijken, wist hij dat hij bij Manchester wilde spelen. Hij hoefde niet eens meer bij Arsenal langs, zijn keuze was gemaakt." Komende zomer loopt zijn contract in Manchester af.

Daishawn Redan (17) - Chelsea

Deze centrumspits was een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. En net zoals veel andere Ajax-talenten stonden ook voor hem de clubs in de rij. “Er was interesse van Manchester United, Manchester City en RB Leipzig. Maar ik wilde naar Chelsea”, zei hij vorig jaar in een interview met de NOS. Hij ligt tot medio 2021 vast bij Chelsea en een grote toekomst lonkt voor de jeugdinternational. Vorig seizoen verloor hij de finale van de Youth League en dit seizoen werkt hij als zeventienjarige zijn wedstrijden af bij Onder-23. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij net als Hoever, Sandler en Chong zich ook mag laten zien in de hoofdmacht van een Engelse topclub.

Juan Familia-Castillo (18) - Chelsea

Dit talent viel op bij Zeeburgia en dus was een overstap naar de jeugdopleiding van Ajax een logisch gevolg. De jeugdinternational verhuisde in 2016 naar Engeland om voor Chelsea te gaan spelen. "Ik heb puur gekeken waar ik mij het beste kan ontwikkelen en dat is in Engeland. Het tempo in Engeland is een stuk hoger dan in Nederland en daarnaast is Chelsea een van de grootste clubs van Engeland”, zei de linksback annex linkshalf vorig jaar tegen de NOS. Familia-Castilla is dit seizoen een vaste waarde in Chelsea Onder-23. Hij hoopt op zijn debuut in het eerste elftal. “En mocht die stap nog te groot zijn, dan zal ik eerst verhuurd worden. Zo hoop ik er dichterbij te komen.”

Xavi Simons (15) - Barcelona

De geboren Amsterdammer is de zoon van oud-voetballer Regilio Simons en wordt gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Barcelona. Dit seizoen draagt de middenvelder de aanvoerdersband bij Onder-17 en kreeg onlangs nog een groot compliment van Willem van Hanegem. “Wie Xavi Simons aan het werk heeft gezien in de jeugd van Barcelona, moet blij zijn geworden.” Een toekomst in het Nederlands elftal lonkt, maar ook de Spaanse bond ruikt zijn kans bij de jeugdinternational van Oranje. “Er valt nog niet echt te kiezen”, liet vader Simons weten aan VICE Sports. “Hij kan alleen voor Oranje uitkomen, omdat hij alleen een Nederlands paspoort heeft. Dan zou hij een Spaans paspoort moeten aanvragen. De Spaanse bond heeft al wel eens gebeld om te vragen hoe het zit. Hij is in Spanje opgegroeid, hij spreekt vloeiend Spaans en Catalaans. Ik zeg altijd: hij moet het zelf beslissen. Maar ik zou het zeker begrijpen.”

Shane Kluivert (11) - Barcelona

Hoewel het halfbroertje van Justin Kluivert pas elf jaar is, is hij bijna net zo bekend als de buitenspeler van AS Roma. Toen vader Patrick Kluivert aan de slag ging als technisch directeur van Paris Saint-Germain, meldde Shane Kluivert zich in de jeugdopleiding van PSG. Inmiddels draagt hij het shirt van Barcelona en de hype rondom zijn persoon is ongekend. Op Instagram heeft Kluivert, die vorig jaar een kookboek uitbracht en eerder op negenjarige leeftijd een vijfjarig (!) contract bij Nike tekende, ruim 318.000 volgers.

Bobby Adekanye (19) - Liverpool

Deze talentvolle buitenspeler kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht, om in 2011 de overstap naar Barcelona te maken. Na een uitleenbeurt aan PSV ging hij in 2015 naar Liverpool, de club waar hij hoopte op een grote doorbraak. Nadat hij regelmatig te maken kreeg met blessureleed, laat hij zich dit seizoen zien bij Liverpool Onder-23 in de Premier League 2. Volgend seizoen speelt hij mogelijk in de Serie A. Liverpool Echo meldde reeds dat zijn aflopende contract niet verlengd zal worden en volgens Corriere dello Sport wil Lazio daar van profiteren. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond tekent Adekanye voor vijf jaar in Rome.

Vicente Besuijen (17) - AS Roma

Dit talent werd geboren in Colombia en werd geadopteerd door zijn Nederlandse verzorgers toen hij drie maanden oud was. Hij begon op jonge leeftijd met voetballen bij RKSV Pancratius uit Badhoevedorp en kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht. In 2012 moest hij weg bij Ajax en werd hij aan de jeugdopleiding van FC Volendam toegevoegd. Daar maakte hij een dermate goede indruk dat hij mee mocht trainen bij Tottenham Hotspur en vervolgens AS Roma hem op proef liet komen. De jonge buitenspeler mocht blijven en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2020 in Rome. Dit seizoen debuteerde hij in de UEFA Youth League en hij hoopt op meer.

Leandro Fernandes (19) - Juventus

Deze middenvelder kwam op jonge leeftijd in de opleiding van NEC terecht en een overstap naar PSV liet niet lang op zich wachten. Fernandes imponeerde jarenlang op de Herdgang en toen Juventus zich in Eindhoven meldde, ging hij overstag. Voor 500.000 euro haalde de Italiaanse grootmacht hem in januari 2018 naar Turijn, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2022. “De persoonlijke aandacht van de trainers is hier groter dan bij PSV en er wordt ook wat specifieker getraind. Of dat mij heeft verbaasd? Ik was sowieso wel verbaasd, want ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zou spelen, terwijl het een droom was om voor een club als Juventus te spelen. Maar Juventus sprak veel vertrouwen in mij uit en toen ook mijn familie en zaakwaarnemer (Mino Raiola, GF.) er vertrouwen in hadden, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen”, zei hij afgelopen zomer in een interview met Voetbalzone.

Emanuel Boateng (19) - Lazio

In de zomer van 2017 maakte deze centrumverdediger annex rechtsback een droomtransfer. Na periodes bij AFC en AZ verliet hij FC Dordrecht, waar hij in het beloftenteam speelde, voor Lazio. Hij tekende tot medio 2020 en sloot aan bij het beloftenelftal.

Godfried Frimpong (18) - Benfica

In maart 2015 maakte de jeugdinternational van Oranje een uitstekende indruk op het Vierlandentoernooi. Stoke City, Anderlecht en Benfica toonden vervolgens interesse in de linksback van Sparta Rotterdam, die ook als linkshalf en linksbuiten uit de voeten kan. “Een dergelijke kans krijg je maar één keer in je leven. Als zo’n kans zich voordoet, moet je hem met beide handen aanpakken. Slaag je niet, dan zijn er nog voldoende andere opties, maar ik ben nooit met die mindset naar Benfica vertrokken”, aldus Frimpong tegen Voetbalzone. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk doorbreken. Bij Sparta was alles tot in de puntjes geregeld. De jeugdopleiding is er geweldig, maar ik had het gevoel dat ik toe was aan iets nieuws. Bang dat de stap te groot zou zijn, ben ik nooit geweest. Ik was ervan overtuigd dat ik mij door deze stap beter zou ontwikkelen als speler. Ik was gelukkig bij Sparta, maar we hebben het hier wel over een Portugese topclub.”

Anderson López (19) - AS Monaco/Cercle Brugge

In de zomer van 2017 trok deze buitenspeler de deur bij Ajax achter zich dicht. Hij zei geen toekomst meer te zien bij de club uit Amsterdam. De overstap naar AS Monaco was snel gemaakt. “Bij Ajax hadden ze geen duidelijk plan met mij, bij Monaco schotelden ze mij wel meteen een duidelijk plan voor”, liet hij weten aan Ajax Showtime. Hij tekende voor vijf jaar bij de club uit de Ligue 1. López had in Amsterdam een kruisbandblessure opgelopen en om volledig te herstellen en weer rustig op te klimmen, werd hij in het eerste twee seizoenen uitgeleend aan Cercle Brugge. Als alles volgens plan verloopt, keert hij na dit seizoen terug naar zijn werkgever.

Jayden Braaf (16) - Manchester City

Braaf speelde jeugd voor Ajax en PSV, waarna hij medio 2018 de overstap waagde naar Manchester City. De Nederlands jeugdinternational tekende voor drie jaar bij the Citizens. Omdat hij pas eind augustus zestien jaar werd en nog geen werkvergunning kreeg, werd hij tot die tijd bij NAC Breda gestald. NAC diende tot aan zijn zestiende verjaardag als noodoplossing. “Voor Jayden is dit natuurlijk een fantastische stap, naar het beloofde voetballand. De academie van Manchester City staat hoog aangeschreven en biedt hem een uitgelezen kans om zich verder te ontwikkelen als voetballer”, zei oom en woordvoerder Stefano van Delden eind mei nog in gesprek met Voetbalzone.

Justen Kranthove (18) - Leicester City

De centrumverdediger ging op proef bij FC Groningen, AZ en Almere City, maar nergens mocht hij blijven. Als speler van AFC ’34, een zondageersteklasser uit Alkmaar, wist hij Leicester City wel te overtuigen. Hij werkt zijn wedstrijden af bij Leicester Onder-18 en mocht al meetrainen met het eerste elftal. Met een contract tot medio 2021 krijgt hij de tijd om zich verder te ontwikkelen. “Omdat ik als amateur zonder enige bvo-ervaring een inhaalslag moet maken, is er een duidelijk duurzaam traject uitgestippeld waarbij ik geleidelijk naar een hoger niveau gecoacht zal worden. Maar alles zal natuurlijk afhangen van mijn prestaties tijdens de wedstrijden en trainingen. Want de concurrentie is moordend”, zei hij in oktober van vorig jaar nog tegen Voetbalzone.

Ian Maatsen (16) - Chelsea

Maatsen, familie van RKC Waalwijk-aanvaller Darren Maatsen, speelde in de jeugd van Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV. De Eindhovenaren verloren hem afgelopen zomer aan Chelsea. PSV wilde hem dolgraag houden en deed er alles aan om hem niet te laten gaan, maar de centrumverdediger had zijn keuze gemaakt en vertrok voor een opleidingsvergoeding van 110.000 euro naar Londen. Maatsen speelt bij Chelsea Onder-18 en dit seizoen kwam hij ook al regelmatig in actie voor Onder-19 in de Youth League. De verwachtingen zijn hoog van dit Nederlandse toptalent.

Kees de Boer (18) - Swansea City

Swansea City is dan wel geen Engelse topclub, Kees de Boer probeert het toch bij de club uit Wales. De middenvelder moest de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2017 verlaten, waarna hij de kans kreeg bij Swansea. “Daar ben ik toen een week op stage geweest en dat ging erg goed. Vervolgens heeft de club me een contract aangeboden. Natuurlijk heb ik wel even getwijfeld, maar mijn gevoel bij deze club was gewoon erg goed. Ik heb het hier erg naar mijn zin en ontwikkel me goed als speler. Dat is op dit moment het belangrijkste”, vertelt hij aan ELF Voetbal. Zijn contract loopt door tot medio 2020 en voorlopig speelt hij zijn wedstrijden in Swansea Onder-20. “Vanuit daar hoop ik uiteindelijk de stap te zetten naar het eerste elftal. Verdere toekomstplannen heb ik eerlijk gezegd nog niet. Ik focus me volledig op mijn doel om het eerste elftal te halen. Daarna kijken we verder."

Jeremie Frimpong (18) - Manchester City

De geboren Amsterdammer speelde in Nederland nooit voor een club. Hij verhuisde met zijn ouders naar Engeland en toen hij op negenjarige leeftijd met vriendjes in Manchester op een jeugdtoernooi voetbalde, stonden de clubs in de rij. Hij kon kiezen tussen Liverpool, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers en Manchester City. In eerste instantie viel de keuze op Liverpool, maar toen de reisafstand te groot bleek, verkaste hij naar Manchester City. Hij mag zich inmiddels Nederlands jeugdinternational noemen en dit seizoen speelt hij bij Man City Onder-23 in de beloftencompetitie. Zijn contract loopt door tot medio 2020.