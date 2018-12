Edwin van der Sar: ‘André Onana is onderweg om dat niveau te halen’

Ajax speelde woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA een spectaculaire wedstrijd tegen Bayern München, maar door het 3-3 gelijkspel moeten de Amsterdammers genoegen nemen met de tweede plek in Groep E van de Champions League. André Onana had woensdag enkele puike reddingen in huis en dat is ook Edwin van der Sar niet ontgaan.

“Twee geweldige doelmannen na een fantastische wedstrijd gisteravond”, twittert de algemeen directeur van Ajax donderdagochtend, waarbij hij een foto plaatst van zichzelf tussen Onana en Manuel Neuer, doelman van Bayern. De oud-keeper van onder meer Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal stelt dat Onana de goede kant opgaat.

“Ontzettend veel respect voor Manuel Neuer voor wat hij heeft bereikt en voor André Onana, die onderweg is om dat niveau te halen. Alle credits voor de spelers en de supporters dit seizoen, op naar de laatste zestien”, doelt Van der Sar op de volgende ronde van het miljardenbal. De loting vindt maandag 17 december plaats in het Zwitserse Nyon.

Ajax is met twaalf punten uit zes wedstrijden uiteindelijk tweede geworden in Groep E, met vijf punten voorsprong op nummer drie Benfica. Door de tweede plek gaan de Amsterdammers in de volgende ronde een groepswinnaar treffen, met als kandidaten Barcelona, FC Porto, Juventus, Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Ajax kan niet tegen Bayern loten, aangezien de twee ploegen bij elkaar in de poule zaten.