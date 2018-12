‘Het is geen toeval dat zowel Pogba als Balotelli bekritiseerd wordt’

Het is geen geheim dat de verstandhouding tussen José Mourinho en Paul Pogba erg moeizaam is. De Franse middenvelder werd in 2016 voor 105 miljoen euro overgenomen van Juventus en heeft de afgelopen jaren moeite gehad om te overtuigen in het shirt van Manchester United. Dimitar Berbatov vindt dat Pogba niks hoeft te bewijzen.

“Pogba hoeft niet te laten zien dat hij een goede speler is, want dat weten we al. Hij is een wereldkampioen. Het is logisch dat mensen meer van hem verwachten, soms is dat onrealistisch. Hij kan het niet in zijn eentje”, zegt Berbatov in gesprek met BT Sport. Pogba zal waarschijnlijk geen basisplaats hebben bij Manchester United in het Champions League-duel met Valencia. “Dit betekent niet dat hij komend weekend tegen Liverpool niet speelt. Of misschien wel, ik weet het niet.”

“Het is niet slecht om een aantal wedstrijden op rij te spelen. Stel dat Pogba twee keer scoort tegen Valencia, wat betekent dat dan voor de wedstrijd tegen Liverpool? Persoonlijk zou ik het liefste zien dat het team en hij het goed doen in de Champions League, voorafgaand aan het duel met Liverpool”, vervolgt de Bulgaarse oud-spits. Mourinho zal de nodige spelers rust geven in Valencia. Tegen Fulham en Arsenal hield de Portugees Pogba ook al op de bank en dat verbaast Eladio Parames niet.

De voormalig woordvoerder van Mourinho stelt in zijn column in Record dat Mourinho Pogba helemaal niet wilde hebben bij Manchester United en vergelijkt hem met Mario Balotelli. “Het is geen toeval dat zowel Pogba als Balotelli door verschillende coaches bekritiseerd wordt. Mensen vragen zich dan af of de mensen die ze aangetrokken hebben niets weten van die persoonlijkheid. Soms gaan de redenen om iemand te halen verder dan alleen het sportieve aspect. Pogba is veel waard in commercieel opzicht.”

“Hij is zoveel waard dat Manchester United binnen zes maanden zijn transfersom heeft terugverdiend. Maar zonder terriers als Blaise Matuidi en N’Golo Kanté naast hem, is hij niets. Manchester United heeft Mourinho geen terriers gegeven, ondanks dat dit intern is geadviseerd. Als gevolg daarvan zagen we Scott McTominay en Nemanja Matic als verdedigers spelen tegen Southampton. Mourinho moest vervolgens toezien hoe Pogba een recordaantal keer balverlies leed”, aldus Parames.

“Pogba en Balotelli vertonen overeenkomsten, bijvoorbeeld dat ze met Mino Raiola dezelfde zaakwaarnemer hebben”, gaat de Portugees verder. “Verder hebben ze allebei enorm veel talenten, maar daar staan onredelijk veel eisen tegenover. Pogba is nog niet zo extreem als Balotelli. Maar het gerucht dat hij een speciale haardroger in zijn hotelkamer wilde hebben, zegt veel over zijn concentratie voor een wedstrijd. Raiola doet weinig aan het gedrag van zijn spelers en laat ze gewoon vertrekken als het niet loopt, zodat hij de vergoeding kan opstrijken.”