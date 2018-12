Advies voor De Jong: ‘Ze laten hem daar vallen als hij niet functioneert’

De Telegraaf wist vrijdag te melden dat Paris Saint-Germain ‘zo goed als zeker’ de nieuwe club wordt van Frenkie de Jong. De middenvelder van Ajax ontkent zelf voorlopig nog in alle toonaarden dat een transfer in kannen en kruiken is. Rafael van der Vaart stelt bij Sky Deutschland dat De Jong voor een overstap naar Bayern München moet kiezen.

“Ik hoop dat hij naar Bayern gaat. Paris Saint-Germain koopt hem, maar laat hem na twee of drie maanden vallen als hij niet functioneert. Om die reden is het beter als hij naar een club als Bayern of Barcelona gaat. Als Ajax echt 75 tot 80 miljoen euro voor hem kan ontvangen, moeten ze hem absoluut verkopen”, zegt Van der Vaart. Dietmar Hamann twijfelt of Bayern een speler als De Jong nodig heeft.

“Met Joshua Kimmich en Leon Goretzka hebben ze al twee dergelijke spelers. Misschien is De Jong van een ander niveau. Maar als je zestig tot zeventig miljoen moet neertellen, zou ik de voorkeur geven aan twee Duits internationals”, stelt Hamann. Van der Vaart is tevens van mening dat Bayern een poging moet ondernemen om Matthijs de Ligt binnen te halen.“Hij is negentien jaar oud, aanvoerder van Ajax en heeft enorm veel charisma. Wat dat betreft is hij te vergelijken met Jaap Stam. Een dergelijke speler hebben we een lange tijd gemist in Oranje.”

Hamann is het eens met Van der Vaart en ziet De Ligt als aanwinst voor Bayern. “Jérôme Boateng en Mats Hummels zitten in de herfst van hun loopbaan. Niklas Süle is een prima speler, maar maakt anderen niet beter. De Ligt neemt het team op sleeptouw”, stelt de oud-middenvelder van onder meer Bayern en Liverpool. Van der Vaart is minder onder de indruk van Benjamin Pavard, die eerder in verband werd gebracht met een overstap naar Bayern.

“Soms heb je een beetje geluk nodig in je loopbaan, hij is wereldkampioen geworden met Frankrijk. Voor mij is hij niet meer dan een gemiddelde verdediger. Hij zal VfB Stuttgart niet in de Bundesliga kunnen houden. Als hij aan de bal is, denk ik niet: oh, dat is een wereldkampioen”, besluit Van der Vaart over Pavard, de Franse verdediger van VfB Stuttgart.