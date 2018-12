‘Daarna moet Robben pas terugkeren naar Groningen als jeugdtrainer of td’

Arjen Robben vertrekt aan het einde van het seizoen bij Bayern München. Het is nog onduidelijk waar de toekomst van de 34-jarige vleugelaanvaller ligt en een terugkeer naar de Eredivisie wordt genoemd als optie. Johan Derksen raadt een rentree op de Nederlandse velden af en adviseert hem naar de Major League Soccer (MLS) te trekken.

“Als Robben verstandig is, komt hij niet. Het is een soort romantiek dat nergens op slaat. Bij een terugkeer wordt er veel te veel van zo’n jongen verwacht. Bij een mindere dag of een blessure valt de hele Nederlandse media over hem heen”, zegt Derksen in gesprek met het Dagblad van het Noorden. “Dan gaan vervelende mannetjes in talkshows het daar over hebben.”

“Robben is een veteraan die nog steeds goed kan voetballen. Hij moet naar Amerika. Het is daar zonnig en het is een prettig land om te wonen. Californië of Florida is wel wat. Of kies een leuke stad als Boston of Chicago”, gaat de analist van Veronica Inside verder. Robben sloot eerder al uit dat hij aan de slag gaat in China of in ‘de zandbak’. Bij FC Groningen willen supporters en sponsors acties organiseren om Robben over te halen terug te keren bij zijn jeugdliefde.

“Daarna moet hij pas terugkeren naar Groningen als jeugdtrainer of technisch directeur. Robben heeft het fantastisch volgehouden, maar nu komt de leeftijd dat je als voetballer heel snel oud wordt. Ik had dat al op mijn 28ste”, besluit Derksen. Dit seizoen was Robben namens Bayern München goed voor vijf treffers en twee assists in vijftien officiële wedstrijden.