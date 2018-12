Wijnaldum: ‘Daarom reken ik James Milner tot de allerbesten ter wereld’

Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané eisen vaak een hoofdrol op in de successen van Liverpool, maar Georginio Wijnaldum vindt James Milner net zo belangrijk. De ervaren Engelsman wordt door Jürgen Klopp op tal van posities ingezet en vervult deze rol met verve. Saillant: zijn veelzijdigheid speelde Milner parten als speler van Manchester City en hij vertrok drie jaar geleden naar Liverpool om op zijn favoriete positie te kunnen spelen.

Klopp gebruikt Milner, die zaterdag tegen Bournemouth (0-4) zijn vijfhonderdste wedstrijd in de Premier League speelde, echter ook vaak op ongebruikelijke posities, als bijvoorbeeld rechts- of linksback, als de nood hoog is. “Milner heeft op ontzettend veel posities gespeeld en hij is altijd briljant”, verzekert Wijnaldum zondag in gesprek met diverse Engelse media. “Dat is de reden dat ik hem tot de allerbesten ter wereld reken, dat meen ik echt. Welke speler wereldwijd kan op elke positie in het elftal spelen én dat ook nog eens zeer goed doen?”

“Niemand ter wereld, alleen Milner”, beantwoordt Wijnaldum zijn eigen vraag. “Waar the boss hem ook neerzet, hij is altijd beter dan zijn tegenstander en speelt altijd uitstekend voor het elftal. Dat is een bewonderenswaardige kwaliteit. Waar hij op dit niveau toe in staat is, heb ik andere spelers nog nooit zien doen. Hij heeft altijd geweldige cijfers, op wat voor positie hij ook door onze manager wordt neergezet.”

Milner wordt door Klopp zodoende vaak als noodverband ingezet, maar is tegelijkertijd een zekerheidje in zijn plannen. Slechts tien spelers van Liverpool kwamen dit seizoen tot meer speelminuten in de Premier League. “Sommige spelers raken gefrustreerd als ze van positie moeten veranderen. Maar Milner heeft er geen moeite mee”, verzekert de Oranje-international. “Dat zie je aan zijn humeur en aan zijn instelling. Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb er een beetje moeite mee om op een positie te spelen waar ik niet wil spelen. Vijf jaar geleden zou ik niet als controlerende middenvelder hebben kunnen spelen.”