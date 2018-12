Zaakwaarnemer De Jong: ‘Frenkie blijft gegarandeerd tot de zomer bij Ajax’

Vrijdagochtend bracht De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Frenkie de Jong waarschijnlijk naar Paris Saint-Germain gaat verkassen. De overgang van de middenvelder van Ajax naar PSG zou voor ongeveer 75 miljoen euro worden voltrokken, maar het is volgens zaakwaarnemer Ali Dursun nog allerminst zeker dat de deal beklonken wordt.

De belangenbehartiger van de Oranje-international ontkent tegenover de NOS dat er al sprake is van een deal met PSG over een transfer. "Er is nog geen transfer. Het is niet rond", aldus Dursun. "Frenkie blijft gegarandeerd tot de zomer bij Ajax. Ik kan er verder niets over zeggen." De Jong zelf herhaalt de woorden van zijn zaakwaarnemer als hij vrijdag richting het trainingsveld loopt, aldus de NOS. De jongeling geeft aan dat hij het niet zou kunnen maken om nu al een beslissing te nemen.

PSG zou bereid zijn 75 miljoen euro te betalen voor de 21-jarige middenvelder, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Donderdag sprak Dursun met Maxwell en Antero Henrique, sportbestuurders van PSG, over een mogelijke overgang. Bij een transfer vissen onder meer Barcelona en Manchester City, die eveneens azen op De Jong, achter het net.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars wilde nog niet spreken van een akkoord. "Dat is het gebruikelijke verhaal", aldus Mike Verweij van De Telegraaf. "Zolang niet alles op papier staat, moeten mensen een slag om de arm houden. Er moeten nog een paar details besproken worden, dus daar zou het op mis kunnen lopen. Maar Frenkie wil naar PSG, Ajax wil 75 miljoen euro en PSG is bereid dat te betalen."