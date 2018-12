‘Arsenal kan geen half miljoen per week betalen zonder er iets voor te krijgen’

Arsenal heeft dit seizoen onder trainer Unai Emery de weg naar boven weer ingeslagen en the Gunners stegen afgelopen weekend na een zege op Tottenham Hotspur zelfs over de aartsrivaal heen naar de vierde plaats in de Premier League. Hoewel de Spaanse trainer zijn team goed aan het draaien heeft gekregen, blijven sterspelers Mesut Özil, die nu met rugklachten kampt, en Henrikh Mkhitaryan achter. Ian Wright vraagt zich dan ook af of de twee hun geld wel waard zijn.

Mkhitaryan werd begin dit jaar betrokken bij de transfer van Alexis Sánchez naar Manchester United, terwijl Özil na lang steggelen een nieuw megacontract ondertekende. De twee zijn sindsdien grootverdieners in de selectie van de Londenaren, weet ook Wright: “Hoe goed Mkhitaryan en Özil ook zijn, we hebben het wel over een totaal van 560 duizend euro per week”, vertelt de oud-spits bij de BBC.

“Ik geloof niet dat Arsenal dit kan betalen zonder dat ze er iets voor terugkrijgen, zeker als je ziet wat de club op dit moment probeert te bereiken. Je raakt Aaron Ramsey waarschijnlijk ook kwijt. Hij wil ook 220 duizend euro per week verdienen, dus als je hem wil behouden wordt het al bijna 800 duizend euro aan salarissen die we moeten betalen. Het moet toch mogelijk zijn om voor dat geld drie of vier spelers te vinden die wel kunnen leveren waar je naar op zoek bent”, is Wright duidelijk.

De Engelsman vraagt zich af of Özil wel de juiste speler is om Arsenal op sleeptouw te nemen: “Het ding is: is hij wel iemand die zich kan aanpassen? Hij is een ongelooflijke speler, maar kan hij dat wel? Ik weet het niet. Arsenal-fans kwamen naar me toe om te zeggen dat hij een keer negentien assists in een seizoen heeft afgeleverd. Thierry Henry had twintig assists en ook nog eens dertig doelpunten, en dat twee keer! Is dat waar we naar op zoek zijn, alleen assists? Is dat wat je er steeds bij gaat halen? En een hattrick tegen Ludogorets?”