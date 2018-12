Luka Modric bedankt Redknapp: ‘Hij heeft daar voor gezorgd’

Luka Modric heeft maandagavond de Ballon d’Or in ontvangst mogen nemen. De 33-jarige middenvelder van Real Madrid is de eerste Kroatische voetballer die de prestigieuze award in de wacht sleept. Nadat hij bekroond werd tot beste voetballer ter wereld, sprak hij speciale dank uit aan zijn ploeggenoten en trainers bij de Koninklijke. Modric bedankte ook Harry Redknapp, die een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn loopbaan.

Modric kreeg verreweg de meeste stemmen en bleef Cristiano Ronaldo voor. Atlético Madrid-aanvaller Antoine Griezmann eindigde op de derde plaats, terwijl Kylian Mbappé als vierde eindigde. Vijfvoudig winnaar Lionel Messi moest genoegen nemen met de vijfde plaats. “Dit is een uniek gevoel. Ik ben gelukkig, trots en ik voel me vereerd. Dit zijn buitengewone emoties”, aldus Modric bij zijn toespraak. “Ik wil iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat ik hier sta vanavond.”

“Ik wil mijn ploeggenoten, trainers, staf en Real Madrid, en iedereen die daar werkt, enorm bedanken. Ook gaat mijn dank uit naar degenen die op mij hebben gestemd en mijn familie, door wie ik als persoon kan zijn wie ik ben”, ging de Kroaat verder. “Ik wilde altijd spelen voor een grote club en prijzen winnen. Van de Ballon d’Or heb ik altijd al gedroomd. Het is een enorme eer dat ik hem vanavond win. Ik vind het fantastisch dat ik deel mag uitmaken van een exceptionele groep die ooit de Ballon d’Or heeft gewonnen.”

Volgens Modric was zijn periode bij Tottenham Hotspur bepalend voor het verdere verloop van zijn loopbaan. “Doordat ik daar op een andere positie ben gaan spelen kon ik me verder ontwikkelen. Ik was eerst een aanvallende speler. Ik ben wat verdedigender gaan spelen en kan mijn creativiteit daardoor beter kwijt. Harry Redknapp heeft voor die verandering gezorgd.”