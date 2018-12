Barcelona wint en is minimaal een paar uur koploper in LaLiga

Barcelona heeft zondagavond gedaan wat het moest doen in de Spaanse titelstrijd. Voor eigen publiek won de ploeg van trainer Ernesto Valverde verdiend van Villarreal: 2-0. Met de overwinning komt er een goed einde aan een mooie week voor de Catalanen. Afgelopen woensdag won de Spaanse grootmacht nog met 1-2 op bezoek bij PSV in de Champions League.

De overwinning in LaLiga was meer dan welkom voor Barça. Vorige week werden namelijk punten verspeeld tegen Atlético Madrid (1-1), terwijl een week eerder Real Betis met 3-4 te sterk was in het Camp Nou. Valverde moest het zondag nog doen zonder een groot aantal spelers, waaronder Rafinha, Arthur, Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arthur en Jasper Cillessen. Lionel Messi startte in de punt van de aanval, met Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé op de flanken.

Vanaf het eerste fluitsignaal nam de thuisploeg het initiatief en beperkte Villarreal zich tot verdedigen. In de openingsfase probeerde Messi het met een afstandschot, maar daar had doelman Sergio Asenjo een antwoord op. De eerste grote kans was voor de bezoekers. Gerard Moreno hield Clement Lenglet van zich af en raakte de paal. Barcelona overtuigde niet, maar kwam toch op voorsprong. Een matige hoekschop van Dembélé kwam na uitverdedigen van Villarreal opnieuw voor de voeten van de Franse buitenspeler. Met zijn tweede voorzet bereikte hij Gerard Piqué, die de raak kopte: 1-0. De Spaanse verdediger scoorde afgelopen woensdag in het Philips Stadion en was ook zondagavond weer trefzeker.

Gedurende het tweede bedrijf kreeg Barcelona verschillende kansen om de score uit te breiden, maar de aanvallers van de thuisploeg faalden in de afronding. Barça maakte het zich zodoende onnodig moeilijk. Vlak voor tijd viel uiteindelijk toch de beslissing. In de 87ste minuut stuurde Messi met een briljante steekpass invaller Carles Alená weg. Oog in oog met Asenjo faalde de middenvelder niet en wipte hij de bal op fraaie wijze over de keeper en in het doel. De overwinning kwam niet meer in gevaar en de drie punten blijven in het Camp Nou. Door de driepunter komt Barcelona op 28 punten en is het voorlopig koploper. Sevilla neemt het zondagavond op tegen Alavés en bij een overwinning op de nummer vier uit Laliga, levert Barcelona de koppositie weer in.