‘Op korte termijn hoef ik nog niet tussen Oranje en Marokko te kiezen'

Oussama Idrissi doorliep de Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen, maar kreeg in de afgelopen interlandperiode een oproep van de Marokkaanse bond om nader kennis te maken. De 22-jarige aanvaller van AZ zal binnen afzienbare tijd openlijk zijn keuze bekend moeten maken. Hij vond zijn aanwezigheid bij de Marokkaanse selectie ‘een heel mooie en bijzondere ervaring’.

Idrissi wist van tevoren niet wat hij kon verwachten. “Ik weet dat voetbal daar enorm leeft, misschien nog meer dan in Nederland. De passie is veel groter”, vertelt de aanvaller op de clubsite van AZ. “Qua voetbalintentie verschilt het niet heel veel. Ook in Marokko willen ze wedstrijden winnen op een zo’n attractieve manier. Daar was de wedstrijd tegen Kameroen een mooi voorbeeld van, waarbij er een mooie sfeer in het stadion hing.”

Idrissi werd geboren in Bergen op Zoom en heeft Marokkaanse ouders. De keuze van Idrissi voor een land wordt pas definitief als hij een bindende interland voor Marokko of Oranje speelt. “Op korte termijn hoef ik natuurlijk nog geen keuze te maken. De eerstvolgende interlandperiode is in maart. Maar ik heb goede gesprekken met de mensen om mij heen. Het kan niet lang meer duren voordat ik mijn keuze bekendmaak."

“Het is denk ik een kwestie van tijd.” Idrissi is onder de indruk van de spelersgroep en de technische staf van Marokko. “De visie van de bond is goed en er komt echt wat moois aan. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Het was een belevenis die ik niet snel zal vergeten.”

In het recente verleden kozen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (beiden Ajax) en Sofyan Amrabat (Club Brugge) voor Marokko, terwijl zij ook bij het Nederlands elftal in beeld waren. Met Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa en Nordin Amrabat bevat de Marokkaanse selectie nog drie spelers die in Nederland geboren werden.