Feyenoord mist mogelijk belangrijk tweetal: ‘Gaat nog niet heel goed’

Feyenoord treedt zondag gehavend aan in de topper tegen PSV. Robin van Persie is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, terwijl achter de naam van Eric Botteghin een groot vraagteken staat. De Braziliaanse verdediger raakte deze week geblesseerde op de training en trainer Giovanni van Bronckhorst laat vrijdag op de persconferentie weten dat er twijfels zijn over de inzetbaarheid van de mandekker. “Eric is een twijfelgeval voor zondag”, aldus de trainer.

Van Persie ontbrak de afgelopen weken door een blessure en Feyenoord hoopte hem klaar te stomen voor het duel van zondag. Deze week hervatte de aanvoerder de training, maar desondanks lijkt hij niet klaar voor een basisplaats. “Robin is wel fitter. Ik hoop dat hij zondag deel kan uitmaken van de groep. Ik verwacht wel dat hij erbij is, maar we bepalen het morgen. De laatste weken heeft hij niet veel kunnen doen”, aldus Van Bronckhorst vrijdag. Botteghin moet het duel mogelijk aan zich voorbij laten gaan. “Met hem gaat het nog niet heel goed.”

Met een wedstrijd minder gespeeld heeft Feyenoord een achterstand van dertien punten op de ongeslagen koploper. Van Bronckhorst hoopt zondag met zijn ploeg voor het eerste puntverlies van PSV te zorgen. "Zondag kunnen we inlopen op ze. Daarmee zeg ik niet dat we dan terug zijn in de titelrace, daar is meer voor nodig”, aldus de trainer, die het geen stunt zou noemen als Feyenoord wint van PSV. “Nee dat is het niet. Dat is het als het onmogelijk is en zo zie ik het niet. Zoals RKC uit bij PSV. Al zullen wel meer mensen denken dat PSV wint dan dat Feyenoord wint.”

Volgens Van Bronckhorst is de wedstrijd van zondag bepalend voor Feyenoord aangaande een eventueel kampioenschap. “De ambitie van mij en mijn team is om kampioen te worden en prijzen te pakken. Dat hebben we de laatste jaren gedaan. Maar zondag zal bepalend zijn of we nog mee kunnen doen. We zitten ook nog in het bekertoernooi. Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukt seizoen”, besluit de Feyenoord-trainer.