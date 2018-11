Van Bommel spreekt afschuw uit: ‘Dat vond ik toen al zwaar onterecht’

PSV is dit seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie en dat wil Mark van Bommel graag zo houden. Komende zondag staat de kraker tegen Feyenoord op het programma en de trainer van de Eindhovense club laat vrijdag op de persconferentie weten dat iedereen van PSV fit is, behalve Ryan Thomas, die al langere tijd kampt met een blessure.

Van Bommel verwacht een mooie wedstrijd in De Kuip. “Ik vond het altijd fantastisch om in De Kuip te spelen. Hoe vijandelijker, hoe mooier. Ik vind Feyenoord een goede ploeg. Ze hebben meerdere spelers die op meerdere plekken kunnen spelen. Het wordt een mooie wedstrijd, een echte top-drie wedstrijd”, laat de trainer weten via de officiële kanalen van PSV.

“Wij hebben sinds juni hele grote stappen gemaakt. Er zit zeker nog rek in, we kunnen nog meer stappen maken”, aldus Van Bommel, die tegen Feyenoord onder meer hoopt op doelpunten van Luuk de Jong. De spits werd in het verleden hevig bekritiseerd en ook dit seizoen moest hij enkele kritische noten verwerken, iets waar Van Bommel niets van begreep.

“De Jong kreeg veel kritiek in het begin van het seizoen, dat vond ik toen al zwaar onterecht”, verdedigt de trainer zijn pupil. “Luuk is een echte teamspeler. Hij kan scoren, koppen, goed tussen de linies verdedigen en meeverdedigen.” PSV staat momenteel dertien punten voor op nummer drie Feyenoord, dat nog wel een inhaalduel met VVV-Venlo tegoed heeft.