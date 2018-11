PSV wil tegen Feyenoord prestatie uit 1980/81 en 1981/82 evenaren

PSV leed dit seizoen vijf nederlagen in de Champions League en de KNVB Beker, en moest de Johan Cruijff Schaal aan Feyenoord laten, maar in competitieverband is de Eindhovense club ongenaakbaar. Het team van trainer Mark van Bommel heeft na dertien speeldagen in de Eredivisie nog geen punt laten liggen. Feyenoord won liefst zeven van de laatste negen officiële duels: alleen Ajax (3-0) en Willem II (1-1) konden niet worden verslagen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O PSV won het uitduel met Feyenoord afgelopen seizoen met 1-3. De laatste keer dat de club in opeenvolgende seizoenen uit bij Feyenoord won was in 1980/81 en 1981/82.

O Feyenoord, dat PSV alleen in 2002 (vijf keer) vaker ontmoette in alle competities dan dit kalenderjaar (vierde keer), is verantwoordelijk voor twee van de vier clean sheets tegen PSV door een Nederlands team in 2018.

O Feyenoord staat voor het eerst in de clubgeschiedenis op zes opeenvolgende nederlagen tegen Ajax of PSV in de Eredivisie.

O Feyenoord won vier van de laatste 25 thuiswedstrijden tegen de regerend landskampioen (acht remises, dertien nederlagen), waaronder de meest recente tegen PSV in februari 2017: 2-1.

O Sinds zijn terugkeer naar Feyenoord pakten de Rotterdammers gemiddeld 0,4 punten meer met Robin van Persie in de basis dan zonder de aanvoerder aan de aftrap: 2,3 om 1,9.

O Drie van de laatste acht Eredivisie-doelpunten van Feyenoord tegen Ajax of PSV werden door Jens Toornstra gemaakt.

O PSV staat dit Eredivisie-seizoen op 32 schoten op doel tegen, 27 minder dan in 2017/18 na dertien speelronden (59). Dit is het grootste positieve verschil van alle teams die in de laatste twee seizoenen op het hoogste niveau uitkwamen.

O PSV won in 2018 al drie keer van Ajax (twee zeges) of Feyenoord (een zege) in de Eredivisie. De club won één keer eerder vier competitieduels met Ajax of Feyenoord in een kalenderjaar; in 1981.

O Luuk de Jong (vijf) en Hirving Lozano (een) scoorden dit Eredivisie-seizoen al zes keer op aangeven van de ander, minimaal drie keer vaker dan elk ander duo.

O Gastón Pereiro was trefzeker in zijn laatste drie Eredivisie-duels met Feyenoord en werd daarmee de eerste PSV’er die in drie Eredivisie-ontmoetingen op rij tegen de Rotterdammers scoorde sinds Romário in 1993 (vier duels op rij).