‘Kleuters’ van PSG gefileerd: ‘Neymar zo zien, was beschamend’

Liverpool verloor woensdagavond met 2-1 van Paris Saint-Germain, waardoor the Reds in de laatste Champions League-groepswedstrijd tegen Napoli alle zeilen moet bijzetten om de volgende ronde te halen. Jürgen Klopp hekelde na afloop het gedrag van enkele PSG-spelers en het gebrekkige optreden van scheidsrechter Szymon Marciniak en Jamie Carragher begrijpt de manager wel.

De oud-verdediger van Liverpool stelt bij Via Sport vast dat de spelers van de Franse topclub alles uit de kast haalden om de arbiter te beïnvloeden. Carragher vindt het onbegrijpelijk dat de spelers van Liverpool zo vaak werden bestraft met geel. “Ze moeten zich schamen. Ook met Neymar in de eerste helft... Hem zo zien, was beschamend”, aldus de Engelsman.

“Als hij dit gedurende zijn hele loopbaan gaat doen, wordt hij ook zo herinnerd. Ik heb totaal geen sympathie voor de spelers van PSG. Het is begrijpelijk dat Klopp gefrustreerd is. Zelfs Thiago Silva, de centrale verdediger en aanvoerder, die in een hoekje over het veld rolt en naar zijn gezicht grijpt... PSG is een geweldige ploeg met geweldige spelers. Ze hoeven dit soort dingen niet uit te halen.”

“Ik kan niet begrijpen dat de PSG-spelers nu teruggaan naar de spelerslounge en hun vrouwen weer onder ogen kunnen komen. Dat constante gerol op de grond... De enige andere keer dat je dat ziet, is met kinderen op de kleuterschool”, besluit Carragher. Liverpool staat nu derde in Groep C, met twee en drie punten achterstand op respectievelijk PSG en Napoli.