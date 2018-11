Labyad geniet bij Ajax: ‘Zó goed had ik hem niet verwacht’

Zakaria Labyad heeft het naar zijn zin bij Ajax. De aanvallende middenvelder heeft geen basisplek in het elftal van Erik ten Hag, maar kon zaterdag tegen NAC Breda (0-3 zege) wel zijn stempel drukken als invaller. Labyad verving Donny van de Beek in de rust en maakte al na negen minuten een fraai doelpunt. De van FC Utrecht overgekomen miljoenenaankoop hoopt ook dinsdag tegen AEK Athene te mogen spelen.

In gesprek met De Telegraaf zegt Labyad dat hem al binnen een paar maanden duidelijk is geworden 'waarom Ajax de grootste club van Nederland is'. "De werkwijze, de mensen, de supporters: alles is top. Maar vooral het niveau van mijn medespelers is nog hoger dan ik bij FC Utrecht van buitenaf kon zien", legt hij uit. Als voorbeeld noemt hij Frenkie de Jong, die in Breda voor het eerst achter hem speelde. "En ik kan je vertellen: dat is echt genieten. Hij ziet alles, is een fantastische middenvelder. Zó goed had ik hem niet verwacht."

Het is de vraag hoe ernstig de blessure van Van de Beek is. Volgens de krant is de middenvelder een 'klein vraagteken' voor de wedstrijd tegen AEK, waarin Ajax zich kan plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Ten Hag spreekt van een contactblessure na een 'vervelende overtreding'. "Ik denk dat hij AEK wel kan halen, maar het zou vervelend zijn als dat niet lukt", aldus de trainer, die niet verwacht dat Hakim Ziyech kan meedoen. "We doen er alles aan om hem speelklaar te krijgen, maar ik denk niet dat het gaat lukken."

Ziyech kwam met knieklachten uit de interlandperiode met Marokko en werd tegen NAC vervangen door David Neres. Van de Beek werd na een 'ijsbeentje' uit voorzorg naar de kant gehaald. Labyad zou het in ieder geval 'fantastisch' vinden als hij ook tegen AEK kan spelen. "Maar natuurlijk hoop ik dat de blessure van Donny meevalt en hij erbij kan zijn. Ik slaap bij Europese wedstrijden altijd bij hem op de kamer en hij is een geweldige gozer. Ik gun hem het allerbeste."