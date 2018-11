‘Je moet de situatie vermijden dat Van Bronckhorst ontslagen kan worden’

Giovanni van Bronckhorst zal in januari met de clubleiding van Feyenoord om de tafel gaan om over zijn toekomst te spreken. Het contract van de trainer loopt na dit seizoen af en het is onzeker of beide partijen met elkaar doorgaan. Jan Everse en Pierre van Hooijdonk denken dat Van Bronckhorst er goed aan doet om in de zomer af te zwaaien.

Met vijf prijzen, te weten de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal (beide tweemaal) en het landskampioenschap, is Gio de meest succesvolle trainer uit de clubhistorie van /Feyenoord. Desondanks is het er volgens Everse 'nooit helemaal uitgekomen' onder leiding van Van Bronckhorst. "Er zit gewoon geen ontwikkeling in het voetbal. Alles staat stil. Het spel is deze jaren gewoon heel matig geweest. De prijzen hebben dat een beetje verbloemd."

Als hij in de schoenen van Van Bronckhorst zou staan, dan zou Van Hooijdonk na vier seizoenen wel toe zijn aan iets anders, zo vermoedt de oud-voetballer. "Ook omdat de mogelijkheden bij Feyenoord niet dusdanig groot zijn dat er de komende jaren kans is op een landstitel. Het ziet er namelijk niet naar uit dat het gat naar PSV en Ajax kleiner wordt", legt Pi-Air uit aan de NOS. Hij vindt dat Van Bronckhorst het 'fantastisch' heeft gedaan in De Kuip.

"Ik vind dat je moet voorkomen dat zo'n clubicoon, de trainer die Feyenoord na achttien jaar weer kampioen maakte, ooit in de situatie komt waarin hij ontslagen zou kunnen worden", aldus Van Bronckhorst. "Het verwachtingspatroon in Rotterdam is altijd hoog en dat zal de komende jaren ook zo zijn, terwijl je je moet afvragen of dat realistisch is. Gio moet zelf zijn vertrek kunnen regisseren."

Volgens Everse zou Peter Bosz een goede opvolger van Van Bronckhorst zijn. Het voetbal van de momenteel clubloze trainer spreekt de voormalig linksback aan. "Het is een prima trainer die het voetbal bij een club kan veranderen. Kijk maar naar Ajax. Daar heeft hij echt iets veranderd ten opzichte van het spel onder Frank de Boer. Veel avontuurlijker. Voetbal is ook een kijksport." Zondagmiddag treedt Feyenoord voor eigen publiek aan tegen FC Groningen.