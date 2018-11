Ronaldo zet Juventus op het juiste spoor met negende competitietreffer

Juventus heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. De formatie van coach Massimiliano Allegri won door doelpunten van Cristiano Ronaldo en Mario Mandzukic zonder al te veel problemen van laagvlieger SPAL: 2-0. Het betekende voor de regerend landskampioen de twaalfde competitiezege in dertien duels dit seizoen. De voorsprong op Napoli bedraagt nu negen punten, al komt de achtervolger later dit weekeinde nog in actie tegen Chievo.

Bij Juventus ontbraken de nodige bekende namen. Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi en Paulo Dybala kregen rust en begonnen op de reservebank, terwijl Federico Bernardeschi, Sami Khedira en Emre Can zelfs helemaal ontbraken in de wedstrijdselectie van la Vecchia Signora. De ploeg van Allegri dacht al na tien minuten op voorsprong te komen, nadat Douglas Costa de bal via een verdediger van SPAL voorbij doelman Alfred Gomis werkte. De treffer werd echter afgekeurd doordat Mandzukic buitenspel had gestaan.

Kort erna hield Gomis tweemaal Douglas Costa van een doelpunt, maar na een halfuur voetballen moest de Senegalese keeper toch vissen. Miralem Pjanic sneed de bal vanaf de rechterflank aan uit een vrije trap, waarna Ronaldo van dichtbij afrondde: 1-0. Het betekende voor de Portugese superster zijn negende doelpunt in dertien competitiewedstrijden dit seizoen. Mattia Perin redde in de slotfase van de eerste helft op een knal van Kevin Bonifazi, waardoor Juventus met een voorsprong aan de thee kon.

Na een uur voetballen wist Juventus zijn voordelige marge te verdubbelen. Gomis wist een afstandsschot van Douglas Costa niet goed te verwerken, waarna de rebound aan prooi was voor Mandzukic. Juventus nam daarna gas terug en spaarde in het laatste halfuur zijn krachten met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tegen Valencia. Het elftal van Allegri is met negen punten uit vier duels koploper in Groep H en kan zich tegen de Spanjaarden definitief verzekeren van een plekje bij de laatste zestien van het miljardenbal.