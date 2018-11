Real wordt vernederd in eerste duel na definitieve aanstelling Solari

Real Madrid heeft zich zaterdagmiddag geblameerd in LaLiga. De formatie van de onlangs definitief aangestelde Santiago Solari werd in het Estadio Municipal de Ipurua met de grond gelijk gemaakt door middenmoter Eibar: 3-0. Het betekende de vijfde competitienederlaag in dertien duels voor de Koninklijke, die nooit eerder verloren van Eibar. Real Madrid blijft door het verlies zesde staan op de ranglijst en heeft slechts twee punten meer dan Eibar, dat is opgeklommen naar plek zeven. Koploper Barcelona kan later op de dag bij een zege op bezoek bij Atlético Madrid weer een gat van zeven punten slaan met Real Madrid.

In zijn eerste wedstrijd sinds zijn definitieve aanstelling voerde trainer Solari vier wijzigingen door: Marcelo, Raphaël Varane, Dani Ceballos en Marco Asensio maakten hun entree in de basis. Lucas Vázquez begon daardoor op de bank, terwijl Casemiro, Nacho en Sergio Reguilón alle drie ontbraken door blessures. Het duel begon spectaculair: Eibar was al gauw dicht bij een treffer, terwijl een prachtig doelpunt van Gareth Bale werd afgekeurd. In de derde minuut vuurde Kike van afstand tegen de paal; aan de overzijde ramde Bale de bal vanaf circa 23 meter stijf in de kruising, maar hij werd in buitenspelpositie bediend door Marcelo.

Even daarna werd een inzet van Karim Benzema door Eibar-verdediger Cote net voor de lijn weggehaald. In de achttiende minuut was het Eibar dat de score toch wist te openen. Na een snelle counter schoot Kike van dichtbij op Thibaut Courtois, waarna de rebound werd verzilverd door Gonzalo Escalante. Die 1-0 voorsprong bleef de hele eerste helft overeind en dat was niet onverdiend. Na het doelpunt bleef Eibar goed voetballen: de thuisploeg hield de bal vaak zonder al te veel moeite in de ploeg en hoefde achterin maar weinig toe te staan.

Dat resulteerde zeven minuten na de onderbreking in de 2-0. Álvaro Odriozola liet zich op kinderlijke wijze aftroeven door Marc Cucurella, waarna laatstgenoemde in het stafschopgebied van Real Madrid Sergi Enrich vrijspeelde. De spits schoot vervolgens beheerst raak in de verre hoek. Solari antwoordde onmiddellijk met het inbrengen van Daniel Carvajal voor Odriozola, maar Eibar nam nog voor het verstrijken van het uur verder afstand van de bezoekers. Een voorzet vanaf de linkerflank van Cucurella werd met de voet verlengd door Enrich, waarna Kike van dichtbij de 3-0 op het scorebord bracht.

Daarmee was de honger van Eibar echter nog lang niet gestild. Francisco de Orellana stuitte uit kansrijke positie op Courtois, terwijl Kike na een hoekschop rakelings naast schoot. Solari probeerde met het inbrengen van Isco en Vinícius Júnior nog wel wat te forceren, maar verder dan twee mogelijkheden voor Benzema en een rollertje van Vinícius Júnior kwam Real Madrid niet meer. Aan de overzijde voorkwam Courtois nog een grotere vernedering voor de hoofdstedelingen, die dinsdagavond in de Champions League op bezoek gaan bij AS Roma en volgende week in LaLiga op eigen veld Valencia treffen.