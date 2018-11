Van Bommel ontkent akkoord met Koeman: ‘Grootst mogelijke onzin’

Het Nederlands elftal speelde maandag de beslissende Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en Steven Bergwijn kwam in die wedstrijd niet in actie, terwijl Denzel Dumfries door Ronald Koeman werd gepasseerd ten faveure van Kenny Tete. Dit leidde na afloop van de wedstrijd bij De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen tot de theorie dat de bondscoach de PSV'ers bewust rust gaf tegen Die Mannschaft.

“Het zijn wel elke keer de PSV'ers die afhaken bij Oranje. Die Ajacieden lopen wel gewoon door. Die moeten er weer negentig minuten staan. Ik zie daar toch de hand van Mark van Bommel in. Die zal ongetwijfeld gezegd hebben: ‘Joh, wij hebben straks zware wedstrijden.’ Zo'n Bergwijn hoeft alleen maar te zeggen: ‘Ik heb ergens last van en ik speel niet’”, liet hij maandagavond weten bij FOX Sports.

Mark van Bommel kreeg de uitspraken van Driessen ook mee en maakte vrijdagmiddag op een persconferentie korte metten met diens theorie: “De bondscoach selecteert jongens, waarmee hij denkt de meeste kans te maken op de overwinning. Zou hij ze niet opstellen, omdat ik hem bel? Dat zou wel heel raar zijn”, werd de trainer geciteerd door Voetbal Inside.

“Het is hetzelfde als wanneer er een interland komt na een wedstrijd van PSV. Alsof Ronald Koeman mij dan belt en zegt: ‘Hé Mark, luister eens even. Jij speelt zaterdag in de competitie, dus haal hem er even uit, want ik speel tegen Duitsland.’ Het is de grootst mogelijke onzin die er is”, is hij duidelijk.