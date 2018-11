‘Ik weet niet of hij op termijn uit zal groeien tot de eerste spits van PSV’

PSV krijgt zaterdagavond bezoek van sc Heerenveen en dat is een bijzonder duel voor Sam Lammers. De 21-jarige talentvolle spits staat onder contract bij de club uit Eindhoven, maar maakt zijn doelpunten dit seizoen voor de club uit Friesland. In gesprek met het Friesch Dagblad laat de Nederlands jeugdinternational optekenen het duel in het Philips Stadion als een ‘uitgelezen kans’ te zien om zichzelf te laten zien.

In de voorbereiding op het huidige seizoen werd voor Lammers duidelijk dat hij geen grote rol van betekenis zou gaan spelen in het eerste elftal van trainer Mark van Bommel. Een verhuurperiode leek alle partijen de beste oplossing en in Friesland is Lammers vaste basisklant. Zijn teller staat inmiddels op zes competitiedoelpunten. Hij weet nog niet of hij volgend seizoen terug wil keren bij PSV. "Het hangt ervan af hoe de situatie er dan uitziet. Maar ik sta nog twee jaar onder contract bij PSV en het spreekt voor zich dat ik daar graag wil slagen", aldus Lammers.

Lammers wil er zaterdagavond alles aan doen om drie punten mee terug te nemen naar Heerenveen. "De wedstrijd van zaterdag wordt mooi. Voordat ik als C-junior naar PSV overstapte, speelden we met Willem II vaak tegen elkaar. In die duels waren we net iets fanatieker dan anders en hebben volgens mij ook geregeld gewonnen. Hopelijk lukt dat nu ook met Heerenveen.”

Arnold Bruggink, oud-speler van Heerenveen en PSV, is onder de indruk van het spel van Lammers. "Hij is tweebenig, draait makkelijk weg en is rustig voor de goal. Ik weet niet of hij op termijn uit zal groeien tot de eerste spits van PSV, maar ik ben ervan overtuigd dat hij goed genoeg is voor de Eredivisie”, aldus de oud-voetballer op de clubwebsite van Heerenveen. Hij verwacht dat de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink het zwaar gaat krijgen in het Philips Stadion. Hij wijst op de defensieve kwetsbaarheid van de Friezen. Alleen Excelsior kreeg in de Eredivisie meer doelpunten tegen dan Heerenveen. "Daar valt niet tegen aan te voetballen", aldus Bruggink.