‘Barcelona moet veertig miljoen euro bijbetalen bij transfer’

Hoewel Barcelona het officieel tegenspreekt, zou men achter de schermen positief tegenover een vertrek van Ousmane Dembélé staan. Die Welt schrijft echter dat de club uit Catalonië flink moet bijbetalen wanneer men de aanvaller in januari of in de zomer verkoopt. Dembélé ligt nu nog tot de zomer van 2022 vast in Camp Nou.

De Duitse krant meldt dat Dembélé vorig jaar zomer voor 105 miljoen euro de overstap maakte van Borussia Dortmund naar Barcelona, exclusief 40 miljoen euro aan variabelen. Als Barcelona Dembélé vóór 2022 verkoopt, dan moet men die veertig miljoen meteen overmaken naar de bankrekening in Westfalen, zo valt er in het dagblad te lezen.

Marca deed navraag bij Barcelona en de berichtgeving van die Welt werd door de desbetreffende woordvoerder bevestigd noch ontkracht. Tot dusverre speelde de 21-jarige Dembélé 38 officiële wedstrijden voor Barcelona. Daarin was de linkspoot goed voor tien doelpunten en evenzoveel assists.

De krant AS pakte zaterdag nog uit met het verhaal dat men zich bij Barcelona zorgen maakt om de ‘gameverslaving’ van Dembélé. De Frans international zou als gevolg van die verslaving niet fit genoeg zijn en te vaak te laat op het trainingsveld verschijnen.