Feyenoord zoekt 250 miljoen: ‘We moeten ook sportief blijven presteren’

Directeur Jan de Jong van Feyenoord heeft alle vertrouwen in de bouw van een nieuw stadion voor de club. De sportbestuurder hield maandag een presentatie voor de business club in De Kuip en gaf daarbij aan dat twee van de drie grote horden op weg naar de start van de bouw van een ‘nieuwe Kuip’ bijna zijn genomen. De Jong is ervan overtuigd dat het ondernemingsplan en de bouwkosten inmiddels zo goed zijn doorgelicht dat hier geen problemen meer mee zullen ontstaan.

“Het plan zit gewoon goed in elkaar. Wij geloven erin dat Feyenoord en het stadion een goed commercieel model kunnen neerzetten. We zijn bijna zover dat we kunnen zeggen: die horde hebben we genomen”, tekende het Algemeen Dagblad op. Feyenoord gaat werken met een bouwgarantie, zo bevestigt De Jong. Hierdoor ligt het risico dat de kosten hoger zullen uitvallen dan begroot bij de uitvoerende aannemer.

De derde en laatste horde zorgt voorlopig nog wel voor de grootste uitdaging in Rotterdam. Feyenoord moet een bedrag van 444 miljoen euro bij elkaar krijgen voordat er aan de bouw begonnen kan worden en mist nog flink wat geld. Investeringsbank Goldman Sachs heeft zich bereid getoond om via een bancaire lening bijna de helft van het bedrag ter beschikking te stellen en inmiddels zijn stadion en club bezig om de rest van de benodigde som binnen te halen.

Feyenoord moet 250 miljoen euro bij elkaar zien te verzamelen, waarvan 150 miljoen moet komen uit aandelen met zeggenschap en 100 miljoen uit aandelen zonder. Van die 150 miljoen is inmiddels 40 miljoen gereserveerd door de gemeente Rotterdam, al had De Jong op meer gehoopt: “Ik ga niet zeggen dat veertig miljoen euro te weinig is. Maar ik ga wel zeggen dat elders in Europa de bijdrage van gemeentes aanzienlijk hoger is. Maar dit is wat het is.”

De algemeen directeur, die wel toevoegt dat hij vast blijft houden aan de eis dat Feyenoord jaarlijks gegarandeerd 25 miljoen uitbetaald krijgt uit het nieuwe stadion en laat weten dat het plan niet ten koste van alles doorgang zal vinden, haast zich om aan te geven dat de komst van een nieuw stadion niet in een klap het gat met Ajax en PSV zal dichten: “Daar zijn wij verantwoordelijk voor met het soort voetbal dat we spelen”, vertelt hij. Het zo ver mogelijk komen in de Europese bekertoernooien blijft dan ook van levensbelang voor Feyenoord: “De komende jaren zal Feyenoord ook sportief moeten presteren, dan hou je de concurrentie in zicht. En als we goede resultaten boeken, halen we veel meer inkomsten uit een nieuw stadion dan uit de huidige Kuip.”