‘Scheidsrechter Hategan hoorde in de rust dat moeder was overleden’

Ovidiu Hategan verliet na afloop van het duel tussen Duitsland en Nederland (2-2) met tranen in de ogen het veld. Het Roemeense Digi Sport weet te melden dat de leidsman in de rust van het treffen te horen kreeg dat zijn moeder was overleden. Na zijn laatste fluitsignaal in Gelsenkirchen werd Hategan getroost door Virgil van Dijk.

De moeder van Hategan lag in het ziekenhuis en de arbiter had zijn familie gevraagd om hem op de hoogte te houden. In de rust kreeg de Roemeen te horen dat zijn moeder was overleden. Hategan betrad met tranen in de ogen het veld voor de tweede helft en bracht de wedstrijd op een goede manier tot een einde. Voor de wijze waarop hij de tweede helft floot, ontving Hategan complimenten van de aanwezige UEFA-officials.

Na het laatste fluitsignaal barstte Hategan in tranen uit, waarna Van Dijk de leidsman troostte. "Die man brak, stond met tranen in zijn ogen, want hij had net zijn moeder verloren. Ik heb hem sterkte gewenst en gezegd dat hij goed had gefloten. Het is een klein iets, maar misschien dat het hem helpt”, zei Van Dijk na afloop in gesprek met Voetbal International.