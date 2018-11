België geeft groepswinst weg na geweldige comeback Zwitserland

Niet België maar Zwitserland is groepswinnaar geworden in groep 2 van Divisie A in de Nations League. De nummer een van de FIFA-ranglijst had aan een kleine nederlaag genoeg om zich groepswinnaar te worden en met een 0-2 voorsprong na een kwartier spelen leek er geen vuiltje aan de lucht, maar na een geweldige comeback liepen de Zwitsers uit naar een 5-2 overwinning.

België kende een bliksemstart in Luzern, want al in de tweede minuut kwam de nummer drie van het afgelopen WK op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Eden Hazard, was het zijn broer Thorgan Hazard die de bal voor zijn voeten kreeg en de 0-1 tegen de touwen schoot. Toen de speler van Borussia Mönchengladbach een kwartier later op aangeven van Youri Tielemans de score verdubbelde, leken de Belgen op rozen te zitten. Maar in achttien minuten tijd werkte Zwitserland de achterstand weg en kwam het zelfs op voorsprong.

Na 26 minuten spelen veroorzaakte Nacer Chadli een strafschop. Hij vloerde Kevin Mbabu, die net wilde uithalen. Ricardo Rodriguez maakte vanaf elf meter geen fout en tekende voor de aansluitingstreffer. De druk van de Zwitsers nam toe en de gelijkmaker liet dan ook niet lang op zich wachten. Vijf minuten na de 2-1 was het Haris Seferovic die het net liet bollen. De spits van Benfica was vlak voor rust nog een keer trefzeker. Op aangeven van Edimilson Fernandes tikte de aanvaller bij de tweede paal de 3-2 binnen.

Ook na rust was het Zwitserland dat de aanval zocht en opnieuw wist te scoren. Een afgeslagen hoekschop kwam voor de voeten van Xherdan Shaqiri terecht, die een scherpe voorzet in huis had. Nico Elvedi hoefde de bal slechts licht te raken om Courtois voor de vierde keer deze avond te laten vissen. Met de 4-2 voorsprong was Zwitserland virtueel koploper van groep 2 uit Divisie A van de Nations League. De Rode Duivels hadden daarentegen slechts een doelpunt nodig om de groepswinst te pakken en moesten dan ook komen.

Maar waar de ploeg van bondscoach Roberto Martinez op jacht ging naar de aansluitingstreffer, was het Seferovic die zes minuten voor tijd zijn derde van de avond maakte. In de laatste minuten van de wedstrijd wisten de bezoekers niets meer terug te doen, waardoor de groepswinst naar Zwitserland gaat.