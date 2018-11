Kraay jr. bepleit één wijziging bij Oranje: ‘Koeman vindt hem geweldig’

Hans Kraay jr. denkt dat Ronald Koeman er maandag voor kan kiezen om Kenny Tete op te stellen tegen Duitsland. De rechtsback werd vrijdag tegen Frankrijk (2-0 zege) op de bank gehouden door Denzel Dumfries, maar het duel met Duitsland vraagt volgens Kraay jr. om een ander type aan de rechterkant van de achterhoede.

Kraay jr. weet dat Koeman gecharmeerd is van Tete, die afgelopen weekend pas zijn eerste competitieduel van het seizoen speelde voor Lyon. "Hij vindt Tete een fantastische verdediger. Dat hebben wij misschien niet goed gezien, maar hij traint met hem en vindt hem echt geweldig", aldus de analist bij FOX Sports.

Dat Koeman tegen Frankrijk koos voor Dumfries, begrijpt de oud-voetballer wel. "Blaise Matuidi is een middenvelder, die hangend speelt op links. Dan kan Dumfries eroverheen denderen. Bij Leroy Sané is het een ander verhaal. Dat is een opzoeker", legt hij uit. "Misschien kiest Koeman er wel gewoon voor om per wedstrijd een keuze te maken. Als ik hem beluister, zou ik het niet gek vinden als hij Tete op Sané zet."