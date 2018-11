‘Het heeft me verrast, waarom zou je Cristiano voor honderd miljoen verkopen?’

Cristiano Ronaldo verruilde Real Madrid afgelopen zomer voor Juventus, dat honderd miljoen euro neertelde voor de Portugees. De aanvaller is in Italiaanse dienst gestart met negen doelpunten en zes assists in vijftien wedstrijden. André Villas-Boas snapt niet dat de Koninklijke afscheid heeft genomen van zijn landgenoot.

“Het heeft me totaal verrast, waarom zou je Cristiano voor honderd miljoen verkopen? Ik wil Juventus feliciteren met de slag die ze hebben kunnen slaan”, stelt Villas-Boas in gesprek met de Corriere dello Sport. Als het aan 41-jarige Portugese oefenmeester ligt, krijgt Ronaldo ook dit jaar de Ballon d’Or. Daarnaast ziet hij Juventus als een kandidaat om met de Champions League aan de haal te gaan.

“Ik zeg niet dat ze de topfavoriet zijn. Maar nu ze een kampioen in de ploeg hebben, zou dat het verschil kunnen maken”, vervolgt de oefenmeester. Hij werkte het meest recent voor het Chinese Shanghai SIPG, maar zit inmiddels al een tijdje zonder club. Hij heeft geen haast om weer aan de slag te gaan. “Ik wacht het af en zie wel wat er gaat gebeuren tijdens dit seizoen.”

“Ik probeer goed te kiezen, door te begrijpen waarom een club me wil hebben. Dat is belangrijk, omdat clubs tegenwoordig heel snel van trainer wisselen en niet echt kijken naar wie ze aanstellen. Daardoor draait het vaak uit op een teleurstelling”, besluit Villas-Boas, die gedurende zijn loopbaan verder bij Académica Coimbra, FC Porto, Chelsea, Tottenham Hotspur en Zenit aan het roer stond.