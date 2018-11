‘Ooit zou ik wel willen terugkeren bij Ajax, want dan is de cirkel rond’

Davy Klaassen maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van Ajax naar Everton en kende een moeizaam jaar in Engeland. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe en raakte op een zijspoor, net zoals bij Daley Blind het geval was bij Manchester United. De twee Oranje-internationals zochten elkaar regelmatig op, zo vertelt Klaassen in een interview met Helden.

Klaassen woonde in zijn tijd in Engeland in Manchester, net als Blind. “Daley zat op een gegeven moment in hetzelfde schuitje als ik, speelde ook helemaal niet meer bij Manchester United. Dat zorgde voor een band”, legt de voormalig aanvoerder van Ajax uit. “We zijn heel veel samen opgetrokken en hebben leuke dingen gedaan buiten het voetballen om toch nog iets van het leven daar te maken. Het was heel tegenstrijdig: ons voetballeven was een drama, maar het leven in Manchester was fantastisch.”

Klaassen was bij Ajax uitgegroeid tot dragende kracht en dacht klaar te zijn voor de stap naar the Toffees. Het Engelse voetbal bleek hem niet te liggen en hij kwam niet aan de bak. “Wat mezelf betreft: ondanks mijn mislukte jaar bij Everton heb ik nooit spijt gehad dat ik tot mijn 24ste bij Ajax ben gebleven. Ik was ook niet zo met geld bezig. Ik voelde me goed en wilde slagen bij Ajax. Daarom heb ik na mijn debuutjaar nooit aangestuurd op een transfer.”

Afgelopen zomer werd Klaassen door Everton verkocht aan Werder Bremen. In de Bundesliga komt Klaassen wel wekelijks aan spelen toe en was hij al diverse keren belangrijk voor zijn ploeg. “Mijn doel is met Werder Europees voetbal halen en ooit, ooit zou ik wel willen terugkeren bij Ajax, want dan is de cirkel rond.”