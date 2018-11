‘Het was respectloos van Zlatan, het was het begin van de Ibrahimovic-show’

Scheidsrechter Tony Chapron werd in januari wereldnieuws door in de wedstrijd tussen FC Nantes en Paris Saint-Germain (0-1) na te trappen richting Diego Carlos. De verdediger liep de arbiter per ongeluk onderuit, maar hij kreeg een tweede gele kaart na het incident. Tijdens de struikelpartij maakte Chapron een trappende beweging naar de verdediger van FC Nantes, een actie die voor veel commotie zorgde. De Fransman heeft nog altijd spijt van zijn reactie.

Het was de laatste wedstrijd die Chapron floot, want na een schorsing van een half jaar ging hij met pensioen. “Zonde dat ik met deze wedstrijd ben gestopt. Het is lastig te accepteren na 1500 wedstrijden. Het was een reflex. Ik ben ook maar een mens. Ik viel naar beneden en als reflex handelde ik met mijn been en zei: 'Hey gast, let op!'”, aldus de voormalig arbiter tegenover de BBC.

Chapron is van mening dat hij te hard werd aangepakt voor het incident. De oud-scheidsrechter wijst onder meer naar het gedrag van spelers. Chapron noemt onder anderen Zinédine Zidane, die tijdens de WK-finale in 2006 een kopstoot uitdeelde, als voorbeeld. Ook Zlatan Ibrahimovic is niet van onbesproken gedrag, aldus de Fransman. Chapron had in 2015, na een duel van PSG met Lorient, een akkefietje met de spits, die een hattrick produceerde.

“Hij is heel irritant, Zlatan Ibrahimovic. Niet alleen met scheidsrechters. Hij geeft ook altijd zijn teamgenoten de schuld. Hij was echt krankzinnig. Het is een fantastische speler, maar op het veld is hij iemand anders. En dat is moeilijk voor een scheidsrechter. Ik hoop dat hij een soort acteur is, want hij zegt zoveel dingen, krankzinnige dingen. Ik hoop dat hij niet denkt wat hij zegt.”

“Dat bij Lorient? Hij ging naar mij toe, knipte in zijn vingers en zei: 'De bal!' Ik heb vier dochters en als we niet het woordje 'alsjeblieft' horen aan het einde van de zin, komt er geen reactie. Dit is hetzelfde, het is opvoeding. Het was respectloos. Er is iets mis met de maatschappij als we de simpele dingen als 'alsjeblieft' en 'dank je' vergeten. Het was de start van de Ibrahimovic-show, want niemand zegt 'nee' tegen Zlatan. Ik was waarschijnlijk de enige”, aldus Chapron.