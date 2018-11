Real Madrid scoort vier keer en wint ook vierde duel onder Solari

Santiago Solari heeft ook zijn vierde wedstrijd als interim-trainer van Real Madrid winnend afgesloten. De Koninklijke was zondagavond met dank aan vooral Karim Benzema met 2-4 te sterk voor Celta de Vigo en de spits heeft nu in negen van zijn laatste tien seizoenen bij Real ten minste tien keer gescoord.

Door de overwinning is Real weer wat dichter naar de (sub)top gekropen in LaLiga, want met twintig punten staat men nu op de zesde plaats. Benzema kroonde zich zogezegd tot de belangrijkste man in Abanca-Balaídos en hij kreeg ook de eerste kans van de wedstrijd. De Fransman mikte na drie minuten rakelings naast. Na een kwart wedstrijd was het alsnog raak: Benzema nam de bal prachtig aan na een pass van Luka Modric en rondde af.

Een domper op de eerste helft vormde het uitvallen van zowel Casemiro als Sergio Reguilón: het tweetal werd afgelost door Dani Ceballos en Javi Sánchez. In de tweede helft kwam het eerste gevaar wederom van Benzema: de aanvalsleider mikte tegen de lat. Na 56 minuten was het alsnog raak voor de bezoekers uit de hoofdstad: Benzema baande zich een weg door de zestien en via de keeper, de paal en Gustavo Cabral werd het 0-2.

Solari en co leken de drie punten in de tas te hebben zitten, maar het werd toch nog spannend in Galicië. Hugo Mallo volleerde na ruim een uur de aansluitingstreffer tegen de touwen en hierna kreeg Iago Aspas een kans, maar Thibaut Courtois redde. Hierna vielen de doelpunten als rijpe appelen: Sergio Ramos benutte een strafschop middels een veredelde Panenka, Ceballos knalde de 1-4 binnen en Marcó Brais verzorgde het slotakkoord: 2-4. Celta stond toen al met tien man op het veld, want Cabral had twee gele kaarten gekregen.