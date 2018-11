Verbeek geïrriteerd: ‘Hij lult, omdat hij nu trainer van Ajax is’

Ajax won zondagmiddag met speels gemak op bezoek bij Excelsior. De Amsterdammers werkten in Rotterdam aan het doelsaldo door met 1-7 terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA. Na afloop opperde Erik ten Hag dat een Eredivisie met zestien clubs voor meer kwaliteit zou zorgen, maar dat schiet Gertjan Verbeek in het verkeerde keelgat.

Deze maand wordt er besloten in hoeverre de Eredivisie op de schop gaat en of er ook een inkrimping van de competitie gaat plaatsvinden. De trainer van Ajax ziet veel voordelen bij een competitie van zestien ploegen, maar Verbeek countert Ten Hag. "Hij lult, omdat hij nu trainer van Ajax is”, aldus Verbeek onomwonden bij FOX Sports.

“Ik had hem een paar jaar geleden wel willen horen, toen hij nog trainer van Go Ahead Eagles was. Dan hoop ik dat hij hetzelfde zegt”, vervolgt de voormalig trainer van onder meer sc Heerenveen, Heracles Almelo, AZ, Feyenoord en FC Twente zijn verhaal. Verbeek is van mening dat een inkrimping van de Eredivisie niet het ideale scenario is.

"Ik vind juist dat we méér clubs een podium moeten bieden waarop zij zich kunnen ontwikkelen. Steeds minder clubs betekent ook dat steeds minder clubs gaan opleiden. Een piramide moet een groot fundament hebben. In het verleden werd de Eerste Divisie nog geholpen door de Eredivisie, toen kwamen daar ook veel talenten uit voort. Op dit moment heb je in de Keuken Kampioen Divisie amper bestaansrecht. Ik geloof er niet in", aldus Verbeek.