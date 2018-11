Sterling biedt excuses aan na valpartij en grote arbitrale dwaling

Raheem Sterling biedt zijn excuses aan voor zijn valpartij in het gewonnen Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (6-0). De aanvaller van Manchester City ging woensdagavond bij een 1-0 voorsprong naar de grond, nadat hij struikelde in het strafschopgebied. Scheidsrechter Viktor Kassai gaf een penalty, tot verbazing van velen.

“Ik wilde de bal stiften en weet niet wat er toen gebeurde”, zegt Sterling na afloop van de wedstrijd in gesprek met BT Sport. “Ik belandde op de grond en draaide me om. Ik denk niet dat er contact was, het was mijn eigen schuld. Ik trapte in de grond, dus ik wil bij deze mijn excuses aanbieden aan de scheidsrechter en aan Shakhtar.”

Manager Josep Guardiola wist meteen dat er geen sprake was van een overtreding. “Ja, wij hadden gelijk door dat het geen penalty was. Ja, hij had kunnen zeggen dat het een strafschop was. Maar vorig seizoen hadden Liverpool en James Milner hetzelfde kunnen zeggen. Ik houd er niet van om in een dergelijke situatie te scoren. Hij was zich er niet van bewust”, aldus Guardiola.

“Waar is de VAR? De scheidsrechters zeiden al een hele tijd geleden dat ze geholpen moeten worden. Ze willen niet zulke fouten maken. Ze moeten ook geholpen worden. Het kost slechts twee tot tien seconden om een beslissing recht te zetten met de VAR”, besluit de Spaanse manager van de Engelse topclub, die met negen punten uit vier wedstrijden aan kop gaat in Groep F.