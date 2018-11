Solari blijft foutloos als trainer van Real met probleemloze zege in Tsjechië

Ook de derde wedstrijd onder leiding van interim-trainer Santiago Solari is door Real Madrid in een overwinning omgezet. Met de 0-5 overwinning op Viktoria Plzen heeft de Koninklijke een grote stap gezet richting overwintering in de Champions League. Real Madrid bereikte voor rust al een 0-4 voorsprong, mede dankzij twee doelpunten van Karim Benzema.

De eerste twee duels onder Solari werden met 0-4 van Melila en met 2-0 van Real Valladolid gewonnen. In het begin van de wedstrijd tegen Viktoria Plzen kwamen de Madrilenen met de schrik vrij. Een voorzet van Patrik Hrosovsky ging via het lichaam van Nacho Fernández op de lat. Nadat Gareth Bale nog een waarschuwing had geleverd, kwam Real Madrid na twintig minuten spelen op voorsprong. Benzema was trefzeker na een knappe actie in het strafschopgebied.

Casemiro verdubbelde enkele minuten later met een kopbal vanuit een hoekschop van Toni Kroos de marge. Real Madrid, dat zonder onder meer Luka Modric en Marco Asensio speelde, voerde de score nog voor rust flink op. Na terugleggen van Bale kopte Benzema zijn tweede treffer van de avond binnen. De Welshman was kort daarna zelf trefzeker. Nadat Benzema onder de bal doorging, kreeg Bale de ruimte om het leer op de pantoffel te nemen: 0-4. In het eerste deel van de tweede helft nam de Koninklijke wat gas terug.

Daardoor duurde het tot de 66e minuut alvorens er weer een treffer te noteren viel. De ingevallen Vinícíus Júnior bediende Kroos, die Viktoria Plzen-doelman Ales Hruska met een bekeken balletje wist te verschalken. In de slotfase kwam er in deze stand geen verandering meer, waardoor Real Madrid het puntentotaal in Groep G naar negen tilt. De voorsprong op CSKA Moskou bedraagt met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten.