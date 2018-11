Begeerde Lozano reageert: ‘Het is mooi dat ze positief over mij praten’

Hirving Lozano is vereerd dat hij de afgelopen tijd wordt gelinkt met verschillende Europese topclubs. De aanvaller speelt sinds de zomer van 2017 voor PSV en sindsdien maakt de Mexicaan veel indruk op de scouts van diverse grootmachten. Lozano erkent dat hij gevleid is met alle positieve berichten over hem.

“Het is mooi dat de Engelse kranten positief over mij praten”, zegt de 23-jarige buitenspeler na afloop van het met 2-1 verloren Champions League-duel met Tottenham Hotspur in gesprek met talkSPORT. Onder meer Tottenham, Manchester United en Barcelona worden in verband gebracht met de 34-voudig international.

“Dat is iets speciaals. Ik wil de media graag bedanken voor de vriendelijke woorden", vervolgt de flankenflitser. "Ik probeer mezelf altijd te verbeteren en iets extra's te geven. Ik leer veel van elke manager, iedere trainer brengt je iets nieuws bij. Mark van Bommel heeft een geweldige loopbaan gehad, dus daar kan je ook van leren.”

Op de vraag van welke clubs hij vroeger hield als kind, antwoordt Lozano: “Ik hield veel van Manchester United. En in Spanje is mijn favoriete ploeg Barcelona.” De Mexicaan ligt momenteel nog tot medio 2023 vast in Eindhoven. Tot op heden kwam Lozano tot 30 doelpunten en 16 assists voor de regerend landskampioen in 52 wedstrijden.