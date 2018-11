Jonge PSV-supporter Wembley uitgezet: ‘Dat ging best wel lomp’

PSV werd dinsdagavond tijdens de verloren wedstrijd tegen Tottenham Hotspur op Wembley bijgestaan door een groep fanatieke meegereisde supporters, maar niet alle fans van de Eindhovenaren wisten de tribunes van de Londense voetbaltempel te halen. De tienjarige Guus Dansen zou met zijn vader, een vriendje en diens vader tussen de Engelse supporters plaatsnemen om PSV aan te moedigen. Een steward stak hier echter een stokje voor toen hij zag dat de jonge fan een shirt van de bezoekers droeg en sommeerde de groep het stadion te verlaten.

“Een suppoost had onder zijn jas nog net een streepje rood gezien”, reageert moeder Kirsten van Duren tegenover het Eindhovens Dagblad. Haar zoontje werd vervolgens tegengehouden bij de poorten: “Dat ging best wel lomp. Guus is maar een dun, smal mannetje. Hij was er heel erg van onder de indruk.”

“Mijn man probeerde nog: we kunnen het shirtje wel uitdoen, of hij kon zijn jas gewoon helemaal dichtdoen. Maar nee, ze mochten er niet door, hun kaartjes werden afgepakt. Ze werden buitengezet, bijna alsof ze een stelletje hooligans waren”, vervolgt Van Duren haar verhaal. De vader van Dansen kocht kaartjes via de officiële website van the Spurs nadat duidelijk werd dat het uitvak uitverkocht was.

Van Duren geeft aan dat de ouders van de jonge supporter er niet over na hadden gedacht of hij het shirt wel kon dragen in een vak met Engelse fans: “Dat hele stadion zat vol met PSV-supporters. Ze zaten gewoon met hun shirtje aan tussen het thuispubliek”, sluit ze af. Dansen en zijn vader zagen vervolgens in een nabijgelegen pub hoe Harry Kane met twee doelpunten de vroege openingstreffer van Luuk de Jong ongedaan maakte.