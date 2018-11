‘Real Madrid sluit deal van de eeuw ter waarde van 1,1 miljard euro’

Real Madrid staat op het punt om een nieuw lucratief contract met Adidas te tekenen. Volgens Marca heeft de nieuwe verbintenis een looptijd van tien jaar en een waarde van 1,1 miljard euro, een bedrag dat door middel van bonussen nog veel verder kan oplopen. Het ‘contract van de eeuw’ gaat in 2020 in en loopt tot 2030. Adidas is al sinds 1998 kledingsponsor van de Koninklijke en momenteel ontvangt de club jaarlijks 52 miljoen euro.

Hoewel Real Madrid er op sportief gebied dit seizoen niet bijzonder goed voor staat, gaat het de club op commercieel gebied voor de wind. Nog nooit stond de club er financieel zo goed voor als nu. Het operationeel inkomen is in het seizoen 2017/18 met elf procent gegroeid naar 751 miljoen euro. Op commercieel gebied maakte de club een groei van zestien procent door naar 297 miljoen euro en de verwachting is dat de inkomsten dit seizoen nog hoger zullen uitvallen.

Vanaf 2020 mag de club rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 110 miljoen euro vanuit Adidas, waardoor het shirt van Real Madrid het duurste ter wereld wordt. Onder leiding van José Ángel Sánchez voerde de club jarenlang stevige onderhandelingen met het Duitse sportkledingmerk. Real Madrid was van mening dat de wereldwijde dominantie op het sportieve vlak niet was terug te zien in de verouderde deal met Adidas. Doordat de afgelopen drie jaar de Champions League werd gewonnen, had Real Madrid een uitstekende onderhandelingspositie.

De relatie tussen Adidas en Real Madrid gaat verder terug dan 1998. In 1981 was er al een samenwerking tussen beide partijen, maar in 1986 werd overgestapt op Hummel. Van 1994 tot 1998 werd Kelme de kledingsponsor van de Spaanse grootmacht, waarna Adidas het stokje weer overnam. In de tussentijd hebben andere kledingmerken als Nike en Under Armor geprobeerd om Adidas af te troeven, maar het Duitse kledingmerk is erin geslaagd om aan Real Madrid verbonden te blijven.

Als de deal bezegeld wordt, stoot Real Madrid Manchester United van de troon. De Engelse topclub is momenteel grootverdiener vanuit de kledingsponsor. The Red Devils ontvangen jaarlijks 85 miljoen euro van Nike. Barcelona sloot in 2016 een tienjarig contract af met Nike en ontvangt ieder jaar 83 miljoen euro.