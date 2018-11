Niveau PSV ‘wordt steeds iets minder’: ‘In Londen vrees ik het ergste’

Willem van Hanegem vindt het niveau van PSV steeds verder achteruit gaan. Dat schrijft de oud-speler maandag in zijn column voor De Telegraaf. De Kromme is kritisch op het spel van de Eindhovenaren, maar kon zaterdag ook niet genieten van Ajax. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van Willem II en volgens Van Hanegem hoefde Ajax niet eens voluit te gaan.

Van Hanegem keek afgelopen weekend liever naar Mathieu van der Poel, die Europees kampioen veldrijden werd. Of naar Epke Zonderland, die in Qatar wereldkampioen op de rekstok werd. “Dat was nodig ook, want de Eredivisie was bijna niveauloos”, aldus Van Hanegem. “Willem II, ach, ach, ach. Die club zette de poort lekker open, terwijl ze juist hun tanden hadden moeten laten zien nu Ajax een belangrijke wedstrijd in Portugal voor de boeg heeft. Ajax won op dertig procent. Erik ten Hag vond het allemaal nog best goed, maar ik luister liever naar Frenkie de Jong, die het zei zoals het was: helemaal niks.”

“Als ze zo spelen, komt de landstitel niet naar Amsterdam, vond De Jong zelfs. Dat betwijfel ik dan weer wel, want bij PSV wordt het allemaal steeds iets minder”, concludeert Van Hanegem. Hij merkt dat het niveau van de ploeg van trainer Mark van Bommel steeds verder achteruit hobbelt. “Rosario is minder dan eerder, Jorrit Hendrix is nog minder en Gastón Pereiro voert niets meer uit. Dat kan morgen tegen Spurs een probleem worden. In Eindhoven lag 1-5 al meer voor de hand dan 2-2. In Londen vrees ik het ergste, want op dit moment is echt alleen Lozano van het niveau van Spurs.”