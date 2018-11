Maandag overleg tussen KNVB, Feyenoord en VVV: ‘Zo snel mogelijk inhalen’

De KNVB gaat maandag samen met Feyenoord, VVV-Venlo en de gemeente Rotterdam in gesprek om op zoek te gaan voor een nieuwe datum voor de wedstrijd tussen de twee clubs. De wedstrijd in De Kuip werd zondagmiddag al in de eerste minuut stiltgelegd omdat de lichtmasten in het stadion uitvielen. Omdat het probleem niet snel genoeg verholpen kon worden, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.

“Maandagochtend volgt zo snel mogelijk overleg tussen KNVB en de directies van beide clubs. We willen de wedstrijd natuurlijk zo snel mogelijk inhalen”, laat een woordvoerder van de voetbalbond weten weten aan het ANP. Omdat er op aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag Europees voetbal wordt gespeeld, zal het voor de KNVB lastig worden om een geschikte datum te vinden. Maandagavond 5 november is geen optie, zo meldt de KNVB. “We zijn gebonden aan restricties vanuit de internationale bonden. Op de tijdstippen van Europese wedstrijden mag niet gevoetbald worden. We moeten ook rekening houden met supporters die weer massaal naar het stadion moeten kunnen komen.”

“We hebben gewacht, iets langer dan normaal. Zij kunnen niet met de oplossing komen, dus daarom moeten we de wedstrijd staken”, zei Nijhuis zondag voor de camera van FOX Sports. De arbiter besloot ruim een half uur te wachten, maar het probleem kon niet verholpen worden. “Het wordt donkerder. We hebben gezegd: als er een oplossing is, dan wachten we. Maar het probleem is niet gevonden, dus we moeten de wedstrijd staken. De trainers balen natuurlijk. Ze wilden het liefst langer wachten.”