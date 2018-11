‘Fort Ajax’ houdt al 536 minuten de nul: ‘Met hem is het zó ontspannen’

Sinds de 1-1 remise in de Allianz Arena tegen Bayern München van 2 oktober heeft Ajax geen doelpunt meer hoeven incasseren. Die reeks duurt inmiddels al 536 minuten, zo heeft het Algemeen Dagblad berekend. De krant spreekt zaterdag van 'Fort Ajax', maar constateert tegelijkertijd dat het defensieve aspect wat onderbelicht blijft. "Bij Ajax wordt door de buitenwereld altijd meer gekeken naar het aanvallende gedeelte", weet Daley Blind.

De verdediger, die doorgaans een centraal duo vormt met Matthijs de Ligt, probeert te verklaren waarom Ajax zo weinig tegendoelpunten krijgt. Het begint volgens Blind bij het druk zetten van de aanvallers. Ajax verovert veel ballen op de helft van de tegenstander, constateert de routinier. "Daar trainen we veel op en dat werpt zijn vruchten af. Maar bijvoorbeeld tegen Bayern München of Benfica kunnen we ook terugzakken en heel compact staan."

Zo slaagt Ajax erin om het iedere tegenstander lastig te maken, merkt Blind op. "Dat hebben we in de Champions League bewezen. En vergeet André Onana niet, een geweldige keeper. Als verdediger is dat zó ontspannen. Je hoeft dan minder overtredingen te maken en minder kaarten te pakken. Omdat je weet: mocht de tegenstander er een keer doorheen sluipen, dan staat André er nog."

Zelf is Blind eveneens goed in vorm. Hij is 'steeds meer zichtbaar op het veld, brengt rust aan de bal en staat verdedigend positioneel sterk', somt het Algemeen Dagblad op. "Vorig seizoen heb ik minder gespeeld bij Manchester United en ik had een achterstand toen ik hier bij Ajax begon. Ik voel me nu ook steeds sterker en fitter worden." Zaterdagavond neemt Ajax het voor eigen publiek op tegen Willem II.