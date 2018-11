Lof voor Ten Hag: ‘Dat is de reden dat hij zo ver gekomen is’

Fred Rutten is onder de indruk van wat Erik ten Hag bij Ajax laat zien. Ten Hag was bij FC Twente en PSV de rechterhand van de bij Maccabi Haifa vertrokken trainer. Rutten is niet verbaasd dat Ten Hag momenteel goed presteert bij Ajax.

“Erik is Erik. Hij blijft zichzelf en dat is heel goed, want dat is ook de reden dat hij zo ver als trainer is gekomen”, aldus Rutten in een interview met Voetbal International. “Hij is puur, standvastig en kiest zijn eigen weg. Dan hou je het ook het langste vol in het voetbal.”

“Kijk maar naar de grotere trainers in de afgelopen decennia. Guus Hiddink is Guus Hiddink, Louis van Gaal is Louis van Gaal en Dick Advocaat is Dick Advocaat. Trainers die dicht bij zichzelf bleven. Dat geldt ook voor Erik en zijn aanpak”, besluit de 55-jarige Rutten.

Ten Hag ging na zijn loopbaan als hoofd jeugdopleidingen aan de slag bij FC Twente en werd in 2006 aan de trainersstaf toegevoegd toen Rini Coolen werd ontslagen. In 2009 werd hij bij PSV herenigd met Rutten en bij Go Ahead Eagles stond Ten Hag voor het eerst op eigen benen. Via het tweede van Bayern München en FC Utrecht kwam Ten Hag bij Ajax terecht.