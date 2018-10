UEFA schrikt zich een hoedje en geeft PSV garantie

Tottenham Hotspur verloor maandagavond op Wembley met 0-1 van Manchester City door een treffer van Riyad Mahrez, maar na afloop van het duel ging het vooral over het erbarmelijke veld. Door een American Football-wedstrijd was het speelveld ernstig beschadigd. De UEFA maakt zich naar verluidt grote zorgen over het gras in de Engelse voetbaltempel.

In een verklaring heeft de Europese voetbalbond laten weten dat men nauwgezet de situatie in de gaten houdt. De UEFA, de club, de FA en het management van het stadion gaan intensief samenwerken om te garanderen dat het veld weer goed bespeelbaar is volgende week als PSV op bezoek komt in het kader van de Champions League.

Tottenham is genoodzaakt uit te wijken naar Wembley zolang het eigen stadion nog niet af is. Het veld in het stadion wordt intensiever gebruikt dan aanvankelijk gepland. Afgelopen zondag werkten Philadelphia Eagles en Jacksonville Jaguars een NFL-wedstrijd af en al een dag later moest Tottenham het opnemen tegen City, waarbij onder meer de lijnen en het logo nog aanwezig waren op het grasmat.

Mauricio Pochettino uitte eerder al zijn onvrede over de vertraging van de bouw van het nieuwe stadion. “Ik ben teleurgesteld omdat we nog steeds wachten op het nieuwe stadion. De verwachting was dat we aan het begin van het seizoen in het nieuwe stadion konden spelen. Er zijn afgelopen zomer ook veel dingen gebeurd. Veel dingen waar mijn humeur niet veel beter van wordt”, aldus de manager van Tottenham.