Wie zijn de favorieten voor de Ballon d'Or 2018?

Het tijdschrift France Football maakte afgelopen maandag de dertig kanshebbers voor de Ballon d'Or 2018 bekend. De afgelopen tien jaar werd de verkiezing gedomineerd door Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die de award allebei vijf keer wonnen. Lange tijd stonden de twee op eenzame hoogte, maar na een tegenvallend WK voor zowel Ronaldo als Messi, is het niet ondenkbaar dat er dit jaar iemand anders wordt aangewezen als beste voetballer ter wereld. Een nieuwe generatie dient zich aan, terwijl Real Madrid-middenvelder Luka Modric onlangs nog door wereldvoetbalbond FIFA werd aangewezen als ’s werelds beste.

Voor het eerst sinds 2007, toen de Braziliaan Kaká de Ballon d'Or ontving en France Football de verkiezing nog samen organiseerde met de FIFA, werd met Modric iemand anders dan Messi of Ronaldo aangewezen door de aanvoerders van nationale teams, bondscoaches en journalisten. De Kroaat kende een fantastisch seizoen met Real Madrid, waarmee hij de Champions League voor de derde keer op rij won. Op het WK in Rusland maakte Modric een geweldige indruk en leidde hij zijn land naar de finale in Moskou. Hij troefde Messi en Ronaldo af en werd verkozen tot FIFA’s Best. Of hij op 3 december in Parijs ook de Ballon d'Or in ontvangst mag nemen, is nog maar de vraag.

De favorieten voor de Ballon d'Or 2018

Modric stak in een blakende vorm en heerste op het middenveld bij Real Madrid. Na het winnen van de Champions League, door in de finale Liverpool met 3-1 te verslaan, reisde de Kroaat met vertrouwen af naar het WK. Het werd een eindtoernooi waar meerdere grote landen én spelers de hoge verwachtingen niet konden waarmaken, terwijl Kroatië daarentegen verrassend goed presteerde. Voor het eerst in de geschiedenis werd de finale bereikt, al ging deze verloren tegen Frankrijk. Modric, aanvoerder van de Kroaten, ontving de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler op het WK. Nadat hij onlangs ook door de FIFA werd uitgeroepen tot beste speler van de wereld, wordt hij door de bookmakers gezien als een van de favorieten voor de Ballon d'Or.

Ondanks een tegenvallend WK blijft ook Ronaldo favoriet. Met zijn transfer van Real Madrid naar Juventus heeft hij aangetoond nog altijd de ‘GOAT’ (greatest of all time) te willen zijn. Na vijfmaal de Champions League te hebben gewonnen (een keer met Manchester United, vier keer met de Koninklijke), wil hij het miljardenbal ook met la Vecchia Signora in de wacht slepen. Het nieuwe seizoen is hij echter allesbehalve flitsend van start gegaan. In de Serie A kwam hij in zijn eerste acht wedstrijden niet verder dan vier doelpunten, terwijl hij in zijn eerste Champions League-wedstrijd voor Juventus tegen Valencia een rode kaart kreeg.

Messi, in 2015 voor het laatst winnaar van de Ballon d’Or, won met Barcelona de Spaanse landstitel en Copa del Rey. Het WK verliep voor hem met Argentinië teleurstellend en bij de FIFA’s Best-award behoorde hij niet eens tot de laatst drie kanshebbers. Desondanks werd hij wel opgenomen in het wereldelftal van de FIFA en mag Messi zich nog altijd een van de beste voetballers ter wereld noemen. Net als Ronaldo is hij een kanshebber voor het winnen van de Ballon d'Or, maar zijn de kansen van de twee zonder twijfel geslonken. Messi en Ronaldo hebben de afgelopen tien jaar gedomineerd en wellicht wordt het WK gezien als kantelpunt. Kylian Mbappé en Antoine Griezmann hebben zich laten zien in Rusland en mogen ook gezien worden als kanshebbers voor de prestigieuze award.

Mbappé is pas negentien jaar maar wordt desondanks al gezien als een van de beste voetballers ter wereld. De pijlsnelle aanvaller van Paris Saint-Germain speelde een sleutelrol in het succes van Frankrijk op het WK in Rusland en werd opgenomen in het FIFA FIFPro Wereldelftal van het jaar. Hij werd op het WK verkozen tot grootste talent en maakte vier doelpunten op het toernooi, waarvan één in de finale. Met zijn doelpunt werd hij na Pelé de tweede tiener in de geschiedenis die wist te scoren in een WK-finale.

Ook Griezmann behoort tot de kanshebbers, want de aanvaller van Atlético Madrid kent eveneens een sterk jaar. Hij won met zijn club de Europa League, door in de finale met 0-3 te winnen van Olympique Marseille. Griezmann scoorde dat duel tweemaal. Vervolgens werd hij wereldkampioen met Frankrijk en werd hij uitgeroepen tot man van de wedstrijd in de finale. Hij werd in 2016 al eens derde in de verkiezing voor de Ballon d'Or en het is niet ondenkbaar dat hij dit jaar een of zelfs twee plaatsen hoger eindigt.

Outsiders voor de Ballon d'Or 2018

Neymar verliet Barcelona voor Paris Saint-Germain om uit de schaduw van Messi te stappen en de Ballon d'Or te winnen. Dat zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid opnieuw niet inzitten. In de tweede seizoenshelft raakte de Braziliaan geblesseerd en daardoor ontbrak hij in de laatste maanden van het vorige seizoen. Neymar was net op tijd fit voor het WK, maar in Rusland wist hij niet aan de verwachtingen te voldoen. Juist op het toernooi waar hij wilde aantonen dat hij de concurrentie met Messi en Ronaldo aankon, gaf hij niet thuis. Neymar lag tijdens de wedstrijden om de haverklap op de grond en daardoor werd hij een van de meest impopulaire spelers op het toernooi.

Volgens de bookmakers maakt Neymar net zoveel kans op de Ballon d'Or als Harry Kane, die een goed seizoen met Tottenham Hotspur kende en met zes doelpunten topscorer werd van het WK. Drie van die goals maakte hij vanaf elf meter, twee keer scoorde hij vanuit een hoekschop en zijn andere doelpunt was een intikker. De aanvoerder van de Engelse ploeg eindigde het seizoen met Tottenham zonder prijzen en op het WK moesten the Three Lions genoegen nemen met een vierde plaats. Michael Owen won de Ballon d'Or in 2001 en hij lijkt voorlopig de laatste Engelsman te blijven die met de prijs aan de haal ging.

Ook Kevin De Bruyne en Eden Hazard behoren tot de outsiders, net als Mohamed Salah. De Egyptenaar kan terugkijken op het beste seizoen uit zijn loopbaan, maar desondanks behoort hij niet tot de grote favorieten. Salah was in zijn eerste seizoen op Anfield goed voor 32 doelpunten en werd met dat aantal topscorer van de Premier League. De buitenspeler raakte in de Champions League-finale tegen Real Madrid al vroeg in de wedstrijd geblesseerd en was pas tijdens het WK volledig hersteld. Mede door zijn schouderblessure kwam hij op het mondiale eindtoernooi in Rusland niet helemaal uit de verf. Salah kwam twee doelpunten tekort voor de Gouden Schoen, die voor de vijfde keer naar Messi ging. Salah maakte wel het mooiste doelpunt van het jaar. Met zijn volley tegen Everton won hij de Puskás Award.



De laatste 15 winnaars van de Ballon d'Or