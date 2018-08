De Ligt kan niet wachten: 'Het is mooi om tegen zo'n spits te spelen'

Ajax werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene. Matthijs de Ligt is niet ontevreden over de loting. “Het is een moeilijke, maar geen onmogelijke groep. Een poule met mogelijkheden”, zo verzekert de verdediger annex aanvoerder op de clubsite van Ajax.

“Bayern hoort bij de vijf beste ploegen ter wereld”, erkent De Ligt. ''Ook Benfica en AEK Athene zijn moeilijke tegenstanders, maar we hebben zeker een kans. Hopelijk kunnen we in de poule laten zien waartoe we in staan zijn. Ik denk dat we zeker een kans hebben om door te gaan in de CL. Ajax moet ook altijd gaan voor overwintering, vind ik.”

De Ligt waarschuwt voor de duels met Benfica vooral voor 'de Portugese mentaliteit' en kijkt uit naar de sfeer in Griekenland. “We zullen zeker rekening moeten houden met de Griekse voetbalsfeer. Ik heb het eerder bij PAOK Saloniki meegemaakt.” De ontmoetingen met Bayern zijn voor De Ligt duels om naar uit te kijken. Vooral vanwege de aanwezigheid van een spits als Robert Lewandowski.

“Iedereen weet wel over welk kaliber speler je het dan hebt. Het wordt lastig, maar mooi om tegen zo’n spits te spelen. Gewoon een mooi nieuw meetmoment eigenlijk.” De Ligt hoopt dat de sfeer in de thuisduels net zo zal zijn als in de ontmoetingen met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev, “Hopelijk kunnen we in de komende thuisduels rekenen op eenzelfde sfeer.”