Ajax krijgt felicitaties uit Londen en Napels: ‘Welkom in de Champions League’

Ajax plaatste zich dinsdagavond dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Dynamo Kiev voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 voor de groepsfase van de Champions League. De laatste keer dat de club zich via de voorrondes plaatste, was in 2010/2011. Ook toen was Dynamo Kiev de tegenstander. De KNVB maar ook diverse ex- en oud-spelers van Ajax zijn blij met het succes van de Amsterdammers, zo valt in het onderstaande overzicht van Twitter te zien.

Welkom in de @championsleague ??? — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 28 augustus 2018