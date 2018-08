Van der Sar benadrukt: ‘Het geld is niet het belangrijkste voor ons’

Ajax is slechts een wedstrijd verwijderd van de groepsfase van de Champions League. Nadat er al werd afgerekend met Sturm Graz en Standard Luik in de tweede en derde voorronde, verdedigen de Amsterdammers dinsdagavond een 3-1 voorsprong op bezoek bij Dynamo Kiev. Algemeen directeur Edwin van der Sar legt in gesprek met Ajax TV uit dat het met zijn zenuwen wel goed zit. Hij benadrukt het sportieve belang van het kwalificeren voor het miljardenbal.