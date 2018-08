‘Real Madrid licht eerste optie en betaalt 28 miljoen voor oude bekende’

Real Madrid mengt zich in de verregaande onderhandelingen tussen Sevilla en Olympique Lyon over Mariano Diaz, zo melden diverse Spaanse media. Volgens de laatste berichten uit Spanje heeft algemeen directeur José Ángel Sánchez al aan de Zuid-Spaanse club laten weten dat men van zins is om een optie op de aanvaller te lichten.

Mariano ruilde Real Madrid een jaar geleden in voor Olympique Lyon, waar hij een contract voor vijf seizoenen ondertekende. De aanvaller was sindsdien goed voor 21 treffers in 48 officiële duels, maar zou desondanks veel voelen voor een terugkeer naar Spanje. Real Madrid heeft een eerste optie op Mariano: Olympique Lyon moet de club eerst op de hoogte brengen van een formeel bod van een andere club, alvorens men akkoord mag gaan.

Real Madrid heeft in een dergelijke situatie 48 uur de tijd om het bod van de andere club te evenaren. Sevilla en Lyon zijn elkaar genaderd over een transfersom van veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan variabele bonussen. Dat is een bedrag waar Real Madrid aan kan voldoen: de Koninklijke bezit immers nog 35 procent van de transferrechten, waardoor het uit te geven bedrag op maximaal 28 miljoen euro neerkomt. Dat is ‘slechts’ twintig miljoen euro meer dan het verkoopbedrag van een jaar geleden.

Sevilla ging ervan uit dat de komst van de 25-jarige Mariano mogelijk vandaag al afgerond had kunnen worden, maar had niet gerekend op de inmenging van Real Madrid. Het team van Julen Lopetegui nam eerder deze zomer afscheid van Cristiano Ronaldo, maar versterkte zich sindsdien niet in aanvallend opzicht. Mariano werd onder Zinédine Zidane weliswaar diverse keren bij het eerste elftal gehaald, maar had nauwelijks uitzicht op speeltijd.