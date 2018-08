‘Feyenoord moet na blessure Pedro vrezen voor vertrek Jörgensen’

De kans bestaat dat Nicolai Jörgensen nog deze maand de deur achter zich dicht slaat bij Feyenoord. Het doorgaans goed ingevoerde France Football weet maandag namelijk te melden dat de 27-jarige Deense aanvaller serieus in beeld is bij Girondins de Bordeaux, momenteel de nummer vijftien in de Franse Ligue 1.

Jörgensen kwam dit seizoen vanwege een slepende blessure nog niet in actie voor Feyenoord, maar is inmiddels op de weg terug, zo bevestigde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vorige week op een persconferentie. "Ik heb positieve signalen gehad vanuit de medische staf en van Nicolai zelf. Ik heb goede hoop dat hij snel weer kan aansluiten."

Ofschoon Feyenoord met Robin van Persie en Dylan Vente over slechts twee volwaarde spitsen beschikt, moet de Rotterdamse club mogelijk toch rekening houden met een vertrek van Jörgensen. Bordeaux leek aanvankelijk in zee te gaan met het Braziliaanse toptalent Pedro Guilherme Abreu dos Santos, kortweg Pedro, en had naar verluidt voor zeventien miljoen euro ook al een akkoord bereikt met diens club Fluminense.

Pedro liep afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd van Fluminense tegen Cruzeiro echter een knieblessure op die hem naar alle waarschijnlijkheid voor minimaal drie weken aan de kant zal houden. Het Braziliaanse Globo Esporte schreef maandag al dat het mogelijk is dat de kwetsuur een zomerse transfer in de weg zal zitten voor de 21-jarige belofte en ook Bordeaux lijkt nu rekening te houden met een dergelijk scenario.

Indien Pedro vanwege zijn blessure deze maand daadwerkelijk onhaalbaar blijkt, dan zal de club uit de Franse wijnstreek zich bij Feyenoord gaan melden voor Jörgensen. De Deens international heeft nog een contract voor drie seizoenen in De Kuip, waardoor Bordeaux waarschijnlijk flink in de buidel zal moeten tasten om een transfer van de grond te krijgen. In januari bleek een bod van naar verluidt zeventien miljoen euro van Newcastle United nog ontoereikend om Jörgensen los te weken bij Feyenoord.