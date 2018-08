Ten Hag waakt voor risico’s: ‘Kan niet zo zijn dat we hem dan weken kwijt zijn’

David Neres raakte ruim een week geleden in de wedstrijd tegen VVV-Venlo geblesseerd aan zijn hamstring en de Braziliaan moest vervolgens de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev en het Eredivisie-duel met FC Emmen van afgelopen weekend aan zich voorbij laten gaan. Trainer Erik ten Hag heeft de buitenspeler wel opgenomen in zijn selectie voor de return in Oekraïne van dinsdag, maar weet nog niet of Neres daadwerkelijk fit genoeg is om in actie te komen.

“We zeiden vorige week al dat het moeilijk was of hij het zou halen. We hebben elk uur nodig om hem fit aan de start te krijgen. We gaan zo eerst kijken hoe de training gaat. Het mag niet zo zijn dat hij zwaarder geblesseerd raakt en we hem voor zes weken verliezen als we onverantwoorde risico’s gaan nemen”, was de oefenmeester maandag tijdens een persconferentie duidelijk via de officiële kanalen van zijn club. “Als we alles goed doordacht en overwogen hebben, kun je zo'n risico nemen. Het kan dan nog steeds gebeuren, maar het kan niet zo zijn dat hij met enige last de wedstrijd in gaat.”

Ajax won de wedstrijd in eigen huis vorige week met 3-1 van Dynamo en lijkt zodoende goede papieren in handen te hebben om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Ten Hag is echter niet van plan om zijn speelwijze na die zege aan te passen en geeft aan dat zijn ploeg het duel in zal gaan met het doel te winnen. “We moeten alles geven en de bereidheid hebben om heel diep te gaan. Dynamo Kiev is een ontzettend goede tegenstander”, ging hij verder.

Net als vorige week zal dinsdag ook een belangrijke rol weggelegd zijn voor Hakim Ziyech. De spelmaker leek deze zomer te gaan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, maar speelt een aantal dagen voor het sluiten van de transferperiode nog altijd in het rood-wit. Als de Marokkaans international inderdaad in Amsterdam blijft, zal er na het verstrijken van de deadline over zijn toekomst gesproken gaan worden: “Deze trainer wil graag dat hij Ajacied blijft”, liet Ten Hag weten.